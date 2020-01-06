عقدة التشكيل في “الخارجية”..دياب يصرّ على قطّار وباسيل على مقرّب منه

أفاد مصدر مقرّب من رئيس الوزراء اللبناني المكلف لوكالة الأناضول أن دياب حسم حقيبة الخارجية لـ”دميانوس قطار” وسيتشاور مع الرئيس عون.

وكانت معلومات الـ”ام تي في”كشفت أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسّان دياب متمسك بدميانوس قطار لوزارة الخارجية، في المقابل، يريد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إسناد الوزارة لمقرب منه.









وأكدت مصادر “التيار الوطني الحر” للـ”ام تي في” أننا لسنا متمسكين بأي حقيبة ولا بإسم ولا بالمشاركة في الحكومة ونحن أكثر المسهلين لتشكيل الحكومة.

وعلّقت مصادر تشكيل الحكومة على مصادر “التيار” أن موقف الوطني الحر بمثابة الضغط على الرئيس المكلف.

أما أوساط “حزب الله”، فشددت على أن الحزب يريد تشكيل حكومة بأسرع وقت وكل ما حكي أنه تراجع عن موقفه بحكومة تكتوقراط غير صحيح، وأضافت الاوساط أن التطورات الاقليمية لا علاقة لها بتشكيل الحكومة.

وأوضحت الـ”ام تي في” أن حقيبة وزارة الداخلية غير محسومة بعد، ويتم التداول بـ5 أسماء.

أما تيار “المردة” فسمّى 3 نساء لوزارة الاشغال، و”الطاشناق” إختار إمرأة أيضا لتمثيله في الحكومة، كما أن “الوطني الحر” وضع 4 أسماء نسائية لتولي وزارة الطاقة على أن يختار دياب إحداهن.

المركزية