بالفيديو.. قناة رسمية سعودية تشنّ هجوماً ميشال عون بسبب قاسم سليماني!

شنّت قناة سعودية رسمية، هجوما على الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي أدان اغتيال الولايات المتحدة، لقائد فيلق “القدس” الإيراني، قاسم سليماني.

ونشرت قناة “الإخبارية” الرسمية، تقريرا عن الدول والجهات التي دانت اغتيال سليماني، والعراقي “أبو مهدي المهندس”.









وأوضحت القناة أن من يمسك زمام الأمور في لبنان شجب واستنكر مقتل من قادم أكبر مجزرة في الفترة السابقة.

وخلال حديثها عن الاستنكار اللبناني، نشرت القناة مشاهد للرئيس ميشال عون الذي اعتبر اغتيال سليماني والمهندس انتهاكا لسيادة دول مجاورة (العراق).