بولا يعقوبيان: أحذر حزب الله من الانتقام لسليماني عبر لبنان

ما مصير الحراك اللبناني في ظل التطورات بالمنطقة، وما كواليس محاولة إدخال بعض المحسوبين عليه إلى الحكومة الجاري تشكيلها، وماذا سيحدث للبنان إذا رد حزب الله على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني؟

كانت هذه أبرز عناوين حوار صريح أجراه «عربي بوست» مع النائبة عن التحالف الوطني المعارض في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان التي تعتبر نفسها ممثلة الحراك في مجلس النواب اللبناني والنائبة الوحيدة المستقلة في برلمان منقسم بين تحالفي 14 و8 آذار.









ما مصير الحراك اللبناني وهل انتهى تحت وطأة الأحداث الداخلية والخارجية؟

تقول يعقوبيان إن ما حدث في انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 كان كالحلم بالنسبة للبنانيين؛ لأننا حين ترشحنا في انتخابات برلمان 2018 ضد الطبقة السياسية الحاكمة كنا نطلب من الناس بثورة في الصناديق لأننا كمعارضة لم نكن يوماً مسؤولين عن وصول البلد لهذا الوضع الكارثي، لكن الموضوع استغرق حوالي السنة والنصف حتى اقتنعت الناس بالخروج، وأنه لا أمل ولا جدوى من أحزاب السلطة وأزلامهم وشعاراتهم ووعودهم، فنزل الشعب إلى الشارع.

الحراك اللبناني في استراحة محارب حسب يعقوبيان

واعتبرت يعقوبيان أن أفراد الشعب اللبناني خرجوا إلى الساحات لأنهم شعروا بأنهم مهددون بلقمة عيشهم، واصفة ما جرى بأنه صحوة ووعي وسيستمر حتى نصل إلى لبنان مختلف.

وحول تراجع زخم التحركات.. قالت يعقوبيان إن الثورة ستستمر بأشكالها المختلفة والناس الآن في استراحة محارب، فنحن نواجه سلطة تمتلك أدوات لجعل الشارع منقسماً على نفسه ورمي الفتن بين مكونات الشعب عبر خطاب مذهبي وطائفي بغيض لا تزال السلطة تمارسه عندما تشعر بأنها مهددة بمصالحها.

لهذا السبب ذهبت للسفارة الأمريكية وهذا ما قلته لبومبيو

وعن اتهامات بشأن تمويل خارجي للانتفاضة اللبنانية أكدت بولا يعقوبيان أنها اتهامات سخيفة تلجأ إليها السلطة والأنظمة الديكتاتورية.

واعتبرت أن التمويل الخارجي للمرتزقة الذين في السلطة (حسب تعبيرها) قد تراجع وتوقف نتيجة قناعة بعض الدول أنها تصرف أموالها في غير موضعها، فكيف لشعب لا يعرف دولاً ولا يتعاطى مع سفارات أن يحصل على هذا التمويل المزعوم.

وقالت إن هذه الاتهامات هي تفاهات لم تعد تمر على الناس، وهي تأتي من قبل من يريد أن يدافع عن مصالحه ومصالح حزبه وأيديولوجيات عفنة ليقول إن هؤلاء الناس الذين خرجوا يرتزقون للخارج وليس للمطالبة بكرامتهم، كما يفعل حزبي وزعيمي، والأيادي الخارجية.

وأردفت قائلة: الدول تعرف عناوين جماعات السلطة ولا تعرف عناوين الناس المقهورة.

وقالت: أنا ذهبت للسفارة الأمريكية لإجراء معاملة عادية اتهموني بأنني أتسلم معونات مخصصة للحراك.. وعلقت قائلة: «ليس هناك أقذر من هذه السلطة وهذه المخيلة».

وأضافت: «هم يدركون أنها ليست اتهامات حقيقة، فأنا الوحيدة التي قلت لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اهتم بشؤونك ولا نريد تدخلكم في شؤوننا السيادية.

وأردفت قائلة: «نحن في المعارضة في انفصال تام عما يريده السفراء والمسؤولون الخارجيون، فنحن ندفع أصلاً ثمن خلافات وصفقات الدول في لبنان.

لبنان وقاسم سليماني

وعن تأثير اغتيال قاسم سليماني على مسار تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة.. قالت يعقوبيان: لا أدري ماذا سيكون تأثير اغتيال سليماني على المشهد اللبناني، لكن يمكن أن يقرر الطرف الأقوى في البلد أي حزب الله أن الأفضل له هو عدم تشكيل حكومة، وربما يقرر أن تكون هناك حكومة مواجهة في هذا الظرف.

وأضافت قائلة: «أنا جلست مع رئيس الحكومة المكلف في إطار الاستشارات النيابية الملزمة ووعدني بحكومة مستقلين وليس حكومة أخصائيين، لأن الأخصائيين شيء والمستقلين شيء آخر، فالمستقلون عن الأحزاب السياسية يتعاطون بالملفات الداخلية كالأزمة الاقتصادية وأزمة المصارف والكهرباء والبيئة في إطار الحل وليس الصراع على المكاسب والصراع مع إسرائيل والمواجهة وكيفية الرد على اغتيال قاسم سليماني في لبنان أو خارج الحدود، فالحكومة يجب أن تكون للبنانيين وشؤونهم الداخلية.

وتابعت قائلة: «أما بالنسبة للشأن الكبير حول الرد على مقتل سليماني فهو بيد حزب الله وإيران وليس بيد اللبنانيين، وهو من سيقرر كيفية الرد على العملية».

وأردفت: «لديّ نصيحة لحزب الله في هذا الموضوع بأن هذا البلد لا يحتمل الصراع ولا بيئتكم تحتمل مزيداً من الدماء والدمار، وإن كان هناك عقل إيراني يفكر بشكل منطقي فعليه ألا يستنزف جماعته القوية في المنطقة كحزب الله فقد يؤدي ذلك إلى رد مجنون أمريكي وإسرائيلي في لبنان، والسيد نصر الله قالها بعد حرب 2006 في كلمته الشهيرة «لو كنت أدري» واليوم الكل يدري والكل يعرف أن العالم محكوم من مجنون اسمه ترامب، والمختلون والمجانين والمتطرفون يزدادون في العالم، فنتنياهو مثلاً في مأزق فساد قد يستدعي أن يزداد تطرفاً ويريد أن يصدر أزمته، وتصدير الأزمة للبنان سيكون كارثة على البلد وهدية مجانية لنتنياهو المأزوم.

وقالت: «وإن كانوا يريدون الرد عليهم اختيار ساحة أخرى فنحن لسنا صندوق بريد في صراعات المنطقة».

حكومة غير مطمئنة

وعن تشكيل الحكومة قالت يعقوبيان إن الأسماء التي تسرب عن تشكيل الحكومة أسماء مرتبطة بأحزاب السلطة التي تحاول تغيير أقنعتها والإتيان بوجوه جديدة تضمن لها مكاسبها مع إنقاصهم من حصة شركائهم الآخرين الذين قرروا الخروج من الحكومة.

ولفتت إلى أن هناك مَن يحاول إدخال عناصر الحراك القريبة منهم والتي تشبههم في حصة ما بالحكم الجديد، لكن الحراك الحقيقي رفض كالتحالف الوطني والتجمعات وطنية أخرى.

وأردفت قائلة: «نرفض الدخول في حكومة محاصصة وتقسيم مغانم، وأن نكون شهود زور»، حسب تعبيرها.

وحول التنسيق مع نواب المعارضة في البرلمان .. شددت يعقوبيان على أن على رئيس الحكومة المكلف حسان دياب أن يفي بوعده للبنانيين وعدم توزير إلا شخصيات مستقلة وإلا سينتهي في الحياة السياسية وسيدفن اسمه بعد أن صور نفسه أنه خارج التركيبة السياسية.

و قالت يعقوبيان: «أنا على تنسيق مع كتلة حزب الكتائب (كانت جزءاً من تحالف 14 آذار) والنائب أسامة سعد (ناصري قريب من حزب و8 آذار) واستطعنا الوقوف في وجه بعض المشاريع المشبوهة للسلطة عبر مجموعة طعون في المجلس الدستوري.

المصدر: عربي بوست