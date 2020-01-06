ماذا سيقول كارلوس غصن الأربعاء؟

تتجه الأنظار الى ما سيقوله قطب صناعة السيارات كارلوس غصن الأربعاء في إطلالة ستكون الأولى له منذ هروبه إلى لبنان من اليابان، حيث كان ينتظر محاكمته بتهم ارتكاب مخالفات مالية.

وكان غصن فاجأ العالم يوم 31 كانون الأول في بيان أعلن فيه أنه موجود في لبنان حيث يعتزم التحدث بحرية إلى الصحافة، في ما شكل منعطفاً في قضية تتشابك فيها مصالح دول وشركات على أكثر من قارة.

وأكد غصن في بيان نقله المتحدثون باسمه: “أنا الآن في لبنان، لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب”. وأضاف: “لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والإضطهاد السياسي. يمكنني اخيراً التواصل بحرية مع وسائل الاعلام وهو ما سأقوم به بدءا من الاسبوع المقبل”.

وقبل يومين من المؤتمر الصحافي الذي يترقبه العالم، أبلغ وكيله المحامي كارلوس أبوجوده إلى”النهار” أن موكله سيتحدث بحرية مع الاعلاميين، وسيدحض الاتهامات الموجهة إليه بالمستندات والوقائع.

وقال إن غصن سيفند كل الاتهامات، سواء تلك التي وجهها إليه المدعي العام الياباني أم تلك التي سربت الى وسائل الاعلام لتشويه سمعته، وسيدحضها بالوثائق والمستندات”.

إلى ذلك، نسبت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إلى غصن قوله نهاية هذا الأسبوع أن لديه “أدلة فعلية” ووثائق من شأنها إثبات أن ما حصل كان انقلاباً لإسقاطه.

وقال إنه ينوي في مؤتمره الصحافي تسمية أشخاص، بمن فيهم بعض الأشخاص الذين يقفون وراء الحكومة اليابانية ويعتقد أنهم وراء اعتقاله عام 2018 بسبب مزاعم بسوء السلوك المالي. ويظن غصن “أنهم أرادوا إخراجه” لأنه كان سيدمج شركتي “نيسان” و”رينو”.

وعشية اطلالته المرتقبة، خرجت السلطات اليابانية عن صمتها، وأصدرت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري بياناً يوم الأحد، قالت فيه إن “ما حدث كان أمراً مؤسفاً للغاية”.

ودافعت وزيرة العدل اليابانية عن النظام القضائي في بلادها، قائلة إن “النظام القضائي في بلادنا لديه إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في مختلف القضايا”، معتبرة أن فرار كارلوس هو أمر “غير مبرَّر”،

ويبدو أن كلام الوزيرة اليابانية استفز المحامي أبوجودة الذي ردّ بأنه “ربما كان ذلك صحيحاً لو كنا كنا في عام 1820، إلا أننا في سنة 2020”.

وبعيداً من التراشق الكلامي، أصدرت اليابان مذكرة توقيف دولية بحق غصن،

ويقول أبوجودة: “حتى الآن لم يصل شيئاً رسمياً إلى لبنان”.

وكانت الشرطة الدولية في طوكيو أرسلت مذكرة إلى مكتبها في بيروت من دون المرور بالأمانة العامة في ليون، الأمر الذي يعتبر خطأ ادارياً.

ويضيف أبوجودة: “ما أن تُسلم هذه المذكرة رسمياً، سطعن بها قانونياً”، لافتاً إلى أنه من المحتمل جداً اسقاط مذكرة توقيف دولية”.

وفيما يؤكد مقربون من غصن أن هدفه المثول أمام المحاكم اللبنانية، توقعوا تحركات عدة خلال الأيام المقبلة .

وقالت صحيفة “الفيغارو” أن الاتصالات مع السلطات اللبنانية مكثفة، إلا أن غصن لم يلتق الرئيس ميشال عون.

الثغرة الأمنية في المطار

وفي تفاصيل جديدة عن الرحلة “الهوليوودية” من أوساكا الى بيروت، تحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن استغلال فريق كلف إخراج غصن من اليابان، ثغرة أمنية في مطار أوساكا للفرار في عملية كلفت الملايين.

فقبل حوالي ثلاثة أشهر من هروب غصن من اليابان إلى لبنان، لاحظ أحد العملاء المكلفين وضع خطة لإخراجه من اليابان أن محطة الطائرات الخاصة في ذلك المطار كانت أكثر هدوءاً من مثيلاتها في معظم المطارات الأخرى، وفارغة، إلا إذا كانت هناك رحلة مبرمجة. والأهم أنه كان مستحيلاً وضع الأمتعة الكبيرة الحجم في ماسحات ضوئية في المطار.

وقطع غصن مسافة 300 ميل عبر اليابان من منزله الخاضع للرقابة في طوكيو إلى مطار أوساكا، ليُهرب داخل صندوق أسود كبير يستخدم عادة لحفظ معدات الحفلات الموسيقية، مع حفر ثقوب فيه للتنفس، ووضع في طائرة خاصة كانت تنتظره.

مايك تايلور وجورج الزايك

على متن الطائرة فى أوساكا، كان هناك أيضاً رجلا أمن أميركيان. الأول، مايكل ل. تايلور صاحب سجل في إنقاذ الرهائن والثاني هو جورج زايك، الأميركي من أصل لبناني الذي عمل سابقًا مع شركة تايلور في بوسطن.

وشمل التخطيط لخروج غصن فريقاً مكوناً من 10 إلى 15 شخصاً من جنسيات مختلفة. وزار الفريق اليابان أكثر من 20 مرة، وقصد أكثر من 10 مطارات يابانية قبل اختيار مطار أوساكا حلقة وصل.

وبحسب مشغل المطار في أوساكا، لا يختلف الأمن فيه عن المطارات الأخرى في اليابان. ومن المفترض أن يدقق موظفو الأمن في كل الأمتعة الكبيرة جداً، التي لا يمكن مسحها بالأشعة السينية، لكن خبيراً في أمن المطار، قال إنهم لا يفعلون ذلك بالضرورة للمسافرين على متن طائرة خاصة، لأنهم يمثلون خطراً أقل في ما يتعلق بالإرهاب.

وكلفت خطة الهروب ملايين الدولارات. وكان أيضاً على متن الطائرة الخاصة الآتية من أوساكا.

وجورج هو شقيق إلياس الزايك الذي اغتيل في 1990 قبل أشهر قليلة من نهاية الحرب.

وجرح جورج في قتال في لبنان في السبعينيات، وأصيب بعاهة في رجله، وفق بعض الأقارب. وغادر إلى الولايات المتحدة مطلع الثمانينيات وفقاً لأقاربه الذين أوضحوا أنه كان يعمل في الأمن الخاص مع القوات الأميركية في أفغانستان والعراق.

وكانت صحيفة “النيويورك تايمز” وظفت شركة الأمن السابقة لتايلور ومقرها بوسطن للمساعدة في إنقاذ المراسل ديفيد رودي الذي أسرته “طالبان” في أفغانستان في عام 2009.

وأبلغ تايلور إلى أصدقاء له أنه يتعاطف بشدة مع المحنة القانونية لغصن بعد تجربته الخاصة مع القضاء الجنائي الأميركي الذي أدى به إلى عقوبة السجن. وبعد اطلاعه على قضية غصن، صار تايلور يشير إلى غصن بأنه “رهينة”، بحسب شخص يعرفه.

ولتايلور روابط قوية مع لبنان. كان هنا مطلع الثمانينات مع القوات الأميركية الخاصة والتقى فيه زوجته. وورد في مذكرة أنه درب كتعاقد خاص الميليشيات المسيحية اللبنانية، وهو يتحدث العربية.

وفي عام 2012 ، كان تايلور في لبنان يعمل في قضية سرية مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية عندما وجهت إليه تهمة، واعتقل فور وصوله إلى ولاية أوتا.