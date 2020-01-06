ما جديد حادث مقتل السارق في منزل الفنانة نانسي عجرم؟

يتواصل التحقيق في حادث اقتحام لصّ ملثّم منزل الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، في محلة السهيلة ليل السبت – الاحد، مسلح بمسدس تبين بعد إقدامه على تهديد أصحاب المنزل به وإطلاق النار عليه من الهاشمّ أنه مسدس خلّبي.









مصادر التحقيق أبلغت “النهار” أن السوري الذي ترصد أهل الدار لوقت من شرفة المنزل الأرضية الموازية لحديقته، منتظراً فروغ المنزل من زوارٍ في بيت الفنانة عجرم، ليدخل وينفذ جرم السرقة بسلاح خلبي لم يسبق أن رأوه قبل الحادث، ويطأ المنزل للمرة الاولى بهدف السرقة. وعندما توجه إلى الكوريدور، تحيّن صاحب المنزل إحضار مسدسه وهرع في أعقابه مفرغاً جميع رصاصات المسدس قبل أن يصل إلى غرفة النوم الخاصة ببناته، بعدما هدد السارق بالتوجه إليهن بغرض الأذية. وتبين أن عدد الرصاصات التي أطلقها الهاشم هي ١٦ رصاصة أدت إلى مقتل السارق.

واستمع عناصر الضابطة العدلية إلى إفادات الحراس الثلاثة للمنزل، فيما يستمر الطبيب الهاشم في مستشفى الحياة حيث تؤمَّن الحراسة عليه، ويعالَج من صدمة ما حصل في عقر داره وما رافقه من تطورات أدت إلى مقتل مقتحم المنزل.

ويُنتظر أن تستجوبه النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية عون غداً قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، حيث يتوقع أن يتركه غداً باعتبار أن حادث إطلاق النار حصل دفاعاً عن النفس لتوفر شروطه نظراً إلى أن الهاشم أطلق النار دفاعاً عن عائلته وفي المنزل العائلي إثر التهديد الذي تعرضوا له من اللص المقتحم المنزل .

ويذكِّر هذا الحادث بما تعرض له النائب السابق نجاح واكيم في عقر داره قبل حوالى عقدين من الزمن عندما زاره في مكتبه رجل لا يعرفه مسبقاً بحجة خدمة عامة وكان مسلحاً. وعندما لاحظ واكيم أن الزائر يحاول اغتياله في مكتبه، شهر النائب السابق مسدساً وعاجله بطلقات نارية وأرداه دفاعاً عن النفس، وذلك قبل أن يتمكن منه الزائر. ويومذاك لم يتوقف واكيم لحظة واحدة إذ انتقل إلى مكتبه المحامي العام الاستئنافي في بيروت حينذاك القاضي منيف حمدان وأصدر مطالعة معللة بتوافر عناصر الدفاع المشروع عن النفس، وأيده في ذلك قرار قاضي التحقيق، وانتهت القضية عند هذا الحد.

ويؤكد القاضي شرف والمحامي حمدان لـ”النهار” أنه من خلال ما تابعه إعلامياً عن قضية الهاشم والتسجيلات المنتشرة لكاميرا المراقبة يظهر بوضوح أن ما جرى في منزل الطبيب الهاشم حصل دفاعاً عن النفس، فالسارق دخل طوعاً عتبة المنزل إلى داخله وهدد بقتل الاطفال شاهراً مسدسًا واتجه إلى غرفتهم، فأطلق النار دفاعاً عن النفس، ويمكن لصاحب البيت أن يطلق النار أيضاً دفاعاً عن المال والعرض. وبمجرد وجود السارق داخل المنزل مهدداً أصحابه تصبح حالة الدفاع عن النفس متوفرة، حتى للجار إن رأى جاره يتعرض لخطر الموت والتهديد داخل منزله”. ويَعتبر من خلال تجربته القضائية أن “دافع السرقة العوز أو السرقة بذاتها، متوقعاً أن تزداد السرقات من الآن وصاعداً بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان”. كما يعتبر أن السارق يتمتع عادة بالبأس وإن هدد ينفذ “. بعد مقتل السارق تبين أن المسدس خلبي. وفي ذاكرة التحقيق القضائي أن مسلحاً بمسدس وهمي خلبي أوقف سائق سيارة أجرة بحجة أن ينقله معه، وما إن صعد إلى السيارة حتى شهر مسدسه الوهمي على السائق الذي كان يقله بمفرده، وطلب منه التوجه إلى منطقة نائية حيث سلبه السيارة تحت وطأة المسدس الخلبي وفرّ بها. وبنتيجة التقصي أوقف السالب وضبط المسدس الخلبي. واعتبر فعله جنائياً لجهتي السلب واستعمال مسدس كالمسدس الحربي لأنه المادة التي حقق بواسطتها الفعل الجرمي.