شدياق عن فيديو المطار: هيدا لبنان أو إيران؟

علقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال مي شدياق على فيديو النساء المتضامنات مع قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وقالت، عبر “تويتر”: هيدا لبنان؟ هيدا مطار بيروت الدولي؟ هيدا مطار رفيق الحريري؟ بعدنا هون؟صرنا بإيران؟ يا ريت يتبين المشهد مش صحيح !
وأضافت: ما يحصل تجاوز لكل الاعتبارات! كل واحد حر بداره وليس بمطار دولته! المفروض تكون مثل هذه الشعارات مرفوضة في الأماكن العامة! ما يحصل مناقض للدستور ولمعايير العيش المشترك
#هيدا_لبنان؟
هيدا مطار بيروت الدولي؟
هيدا #مطار_رفيق_الحريري؟
بعدنا هون؟صرنا بايران؟
يا ريت يتبين المشهد مش صحيح !
ما يحصل تجاوز لكل الاعتبارات!
كل واحد حر بداره وليس بمطار دولته!
المفروض تكون مثل هذه الشعارات مرفوضة في الأماكن العامة!
ما يحصل مناقض للدستور ولمعايير العيش المشترك pic.twitter.com/I4z8ecmvoV
— May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) January 6, 2020