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شدياق عن فيديو المطار: هيدا لبنان أو إيران؟

January 6, 2020

علقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال مي شدياق على فيديو النساء المتضامنات مع قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقالت، عبر “تويتر”: هيدا لبنان؟ هيدا مطار بيروت الدولي؟ هيدا مطار رفيق الحريري؟ بعدنا هون؟صرنا بإيران؟ يا ريت يتبين المشهد مش صحيح !




وأضافت: ما يحصل تجاوز لكل الاعتبارات! كل واحد حر بداره وليس بمطار دولته! المفروض تكون مثل هذه الشعارات مرفوضة في الأماكن العامة! ما يحصل مناقض للدستور ولمعايير العيش المشترك

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