شدياق عن فيديو المطار: هيدا لبنان أو إيران؟

علقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال مي شدياق على فيديو النساء المتضامنات مع قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقالت، عبر “تويتر”: هيدا لبنان؟ هيدا مطار بيروت الدولي؟ هيدا مطار رفيق الحريري؟ بعدنا هون؟صرنا بإيران؟ يا ريت يتبين المشهد مش صحيح !









وأضافت: ما يحصل تجاوز لكل الاعتبارات! كل واحد حر بداره وليس بمطار دولته! المفروض تكون مثل هذه الشعارات مرفوضة في الأماكن العامة! ما يحصل مناقض للدستور ولمعايير العيش المشترك