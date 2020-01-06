ماذا تفعلون لو كنتم مكان الدكتور فادي الهاشم وقت الحادثة؟ تحليل نفسي وسؤال

بعد حادثة السطو التي تعرضت لها فيلّا الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي هاشم وإطلاقه النار على السارق الملثّم الذي تسلل إلى مكان إقامتهما مما أدى إلى قتله، وبعد حالة القلق والهلع التي سيطرت على محبي ومعجبي الفنانة جراء هذه الحادثة المرعبة، برزت آراء متفاوتة حول ردة فعل الدكتور الهاشم في لحظات الحادث بين تلك المؤيدة لتصرفه الذي اعتبر بطولياً وبين تلك التي بدت أكثر ميلاً إلى تصرف أكثر هدوءاً ما كان قد سمح بتجنب قتل السارق. بحسب الاختصاصية في المعالجة النفسية شارلوت خليل ثمة عوامل عديدة أدت دوراً في لحظة الحادث بشكل يبرر للدكتور الهاشم تصرّفه بذلك الشكل، مشيرةً إلى أن ردود الفعل في مواجهة الخطر تختلف بين شخص وآخر.









وجهة النظر النفسية

من المؤكَد أن الظروف التي وجِد فيها الهاشم في مواجهة الخطر الذي كان يتهدد عائلته وأطفاله حكمت تصرفه هذا الذي يعتبر دفاعاً مشروعاً عن النفس. وإن تعددت الآراء حول هذا الموضوع لا يمكن أن ننكرَ أن ردود الفعل قد تختلف بين شخص وآخر في مواجهة الخطر، لكن تبقى الظروف الآنية سيدة الموقف هنا. ففي الواقع قد يصعب تحديد ردة الفعل هنا نظرياً وفي حال عدم الوجود في الظروف نفسها. لكن فيما تتحدث خليل بشكل عام، من وجهة النظر النفسية، تشير إلى أنه لدى الإنسان بطبيعته غريزة البقاء والدفاع عن الذات، كما له حاجاته الخاصة. فهذه العناصر الأساسية الثلاثة لها انعكاس مهم وواضح في مواجهة الخطر، إلى جانب أمور أخرى. “تساهم هذه العناصر في خلق انفعالات معينة كانفعال الخوف ما يؤدي إلى سلوكيات معينة يلجأ إليها كردة فعل فطرية في مواجهة الخطر”.

لا تنكر خليل أن ردود الفعل والسلوكيات المرافقة لها قد تختلف طبعاً بين شخص وآخر بحسب شخصيته وسرعة بديهته. فلا يمكن أن ننسى أن السلوك البشري يختلف في مواجهة الأخطار ولا يمكن التعميم في هذا الإطار. “قد يلجأ البعض إلى سلوكيات سلبية مغايرة للتوقعات والخط الطبيعي للدفاع عن النفس فيما يعتمد البعض سلوكيات إيجابية بهدف حماية أنفسهم وللنجاة في مثل هذه الظروف التي تحمل مخاطر معينة. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات قد أظهرت أن ردود الفعل تختلف إلى حد كبير في مثل هذه الظروف الخطرة.

-ثمة من قد يصاب بنوع من الشلل في مواجهة الخطر.

– قد تكون لدى آخرين ردود فعل متسرعة وغير مدروسة وقد تتسبب لهم بالأذى.

-قد تكون ردة فعل البعض هستيرية فيميلون إلى الصراخ بشكل هستيري من دون التصرف بفاعلية.

-يتصرف البعض بأية طريقة يجدونها مناسبة في اللحظة ذاتها حفاظاً على حياتهم.

تختلف طريقة التصرف وردة الفعل هنا ايضاً بحسب كل شخص وبحسب شخصيته وطبيعته وبحسب تواصل خلايا الدماغ لديه، كما توضح خليل، فيما تشدد على أنه في مواجهة الخطر يكون الشخص في حالة من الهلع والانفعال الشديد ولا يعتمد كثيراً على وعيه وإرادته. في هذه الحالة يبقى الأهم له الدفاع عن نفسه”.

كيف يفسّر تصرّف الدكتور الهاشم؟

عن حادثة السطو على منزل نانسي وعائلتها بشكل خاص تشير خليل إلى أنها حصلت ليلاً في منزلهم مع ما يترافق مع الليل من ارتفاع لمعدلات الخوف. كما أن وجود السلاح بذاته يزيد من معدل الخوف والهلع والانفعال والإدراك للخطر الذي يمكن التعرض له. “ولا ننسى أن السارق تسلل خلسة إلى المنزل وعنصر المفاجأة يلعب دوراً أيضاً في زيادة الهلع والميل إلى التصرف بطريقة تلقائية. وبالتالي فثمة عوامل متعددة اضطلعت بدور من الناحية النفسية في زيادة حالة الهلع وإلى ردود فعل أكثر قوة في مواجهة خطر حقيقي يهدد العائلة:

-عنصر المفاجأة

-وجود السارق في داخل منزلهم

-كونه مسلحاً

-الليل الذي يزيد من معدلات الخوف

تلحظ خليل أنه كما تبيّن في الفيديو الخاص بتفاصيل الحادثة أن الهاشم حاول أولاً أن يضرب السارق بالكرسي لكنه تراجع عن ذلك عندما رأى أنه مسلّح وتالياً ثمة خطر حقيقي يواجهه. وفي المرحلة الأولى بدا واضحاً أنه كان لا يزال قادراً على السيطرة على الأمور خصوصاً أن السارق حاول التهدئة مطالباً بالمال ثم بالمجوهرات. لكن النقلة الكبرى التي حصلت في ظروف الحادثة كانت عندما أراد السارق الدخول إلى غرفة الطفلات. هذا ما أدى إلى تحوّل كبير في الوضع فيما أحسّ أنه يواجه خطراً حقيقياً بين الحياة والموت وأن دافع البقاء أو الحفاظ على الذات لم يعد يعنيه وحده بل أصبحت طفلاته معنيات بذلك. هنا تحرّك لديه ايضاً دافع الأبوة الاساسي أمام الخطر الذي يتهدد طفلاته اللواتي يعجزن عن الدفاع عن أنفسهم في مواجهة هذا الخطر الذي يهدد حياتهن. انطلاقاً من دوره كأب مسؤول عن حماية طفلاته كانت له ردة الفعل الدفاعية عن حياتهن. هذا ما يفسّر الانفعال الشديد الذي دفعه إلى إطلاق النار على السارق خوفاً من الخطر الذي يهدد طفلاته.

ماذا بعد الحادثة؟

قد يبدو الدكتور فادي الهاشم متماسكاً وهادئاً إلى حد ما بحسب ما يظهر في الفيديو الذي تم تداوله ويشرح فيه تفاصيل الحادثة على الكاميرات. لكن في الواقع تؤكد خليل أنه من المؤكد أنه تعرّض لصدمة جراء هذه الحادثة وكذلك كل من كان معنياً وموجوداً في المنزل. فالهاشم تعرّض لصدمة أولاً جراء المواجهة مع السارق وثانياً بعد قتله لأنه طبعاً ليس من شيمه ولا يعتبر إطلاق النار والقتل مقبولاً أو مسألة عادية في نمط حياته ولم يلجأ إلى ذلك إلا في سبيل الدفاع عن النفس. بالنسبة له يشكّل الأمر تصرفاً عدوانياً تجاه الآخر. كما توضح أن ثمة مرحلة إنكار تحصل مباشرةً بعد حادثة من هذا النوع على أثر الصدمة التي يتم التعرض لها. وهي مسألة حتمية وطبيعية كردة فعل أولى أما الانهيار وأثر الصدمة فيأتي لاحقاً في مراحل مختلفة بعد التحقيقات. “يدخل هنا بعدها في مرحلة الاكتئاب بعد الغضب ومساءلة الذات كما يحصل مع أي شخص لكن تختلف مدّة كل منها بحسب طبيعة كل شخص والآليات الدفاعية التي لديه. علماً أنه قد يلجأ إلى المنطق والعقل في مرحلة لاحقة مع بلوغه مرحلة مساءلة الذات حتى يتخطى الصدمة وهذه إحدى الآليات الدفاعية الخاصة ايضاً بكل شخص. فمرحلة الإنكار الاولى تساعد الشخص على التقليل من حدة الصدمة ووقعها عليه. لكنها مرحلة موقتة تحمي الشخص حتى ينتقل إلى مرحلة اخرى يتعاطى فيها مع الحالة بشكل أفضل وصولاً إلى التقبّل والتخطي. كما لا بد من الإشارة أيضاً إلى أن الخطر هنا كان كبيراً على العائلة ككل بمن فيهم الطفلات اللواتي كان الخطر كبير عليهن. كما أنهن ربما قد عرفن بالخطر الذي هدد والدهن إذا كن حاضرات ومستيقظات. كما أنهن سمعن حكماً إطلاق النار لكن تختلف هنا ردة فعل كل منهن بحسب السن وقدرة الوعي ويزيد طبعاً وقع الصدمة على الأكبر سناً، خصوصاً أن الحادثة حصلت في منزلهن حيث غرفهن ايضاً. فكون مسرح الجريمة في هذا المكان الخاص بهن يزيد من وقع الصدمة عليهن وصعوبة تقبل الوضع وتخطي ما حصل، قد يتعرضن لاحقاً إلى حالات القلق والخوف، خصوصاً في الفترة الاولى إلى إلى أن تتخطى العائلة ككل هذه الصدمة”.