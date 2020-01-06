بالفيديو.. هتاف: ولاؤنا للخامنئي والموت لأميركا وصور سليماني في مطار بيروت!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر مجموعة من النساء في مطار رفيق الحريري الدولي وهن يحملن صورا لسليماني ويطلقن هتافات مؤيدة لولاية الفقيه وأخرى مناوئة للولايات المتحدة الاميركية والسعودية.

وعلّق رئيس حركة التغيير ايلي محفوض على ما حصل في مطار بيروت لناحية رفع صور قاسم سليماني وخامنئي والهتافات المناوئة للولايات المتحدة الاميركية.

وكتب عبر تويتر:”ما حصل في مطار بيروت من عراضة أشبه بتظاهرة لا يليق بسمعة لبنان، فالمطار ليس ساحة مفتوحة لإطلاق الشعارات الحزبية أو المعادية لدول صديقة للبنان والسؤال لماذا لم يبادر المولجون بادارة هذا المرفق على منع هذه الحركات واستطرادا ما علاقتنا بمقتل إيراني هو قاسم سیلمانی على ارض عراقية؟”.