رسالة نارية من ابنة سليماني لنصر الله: سلامنا إلى عمنا العزيز الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي

ناشدت ابنة قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، زعيم حزب الله في لبنان حسن نصر الله، الثأر لوالدها.

وفي مقطع فيديو نشرته وكالة “يونيوز” الإيرانية على حسابها في “تويتر” وقناة المنار اللبنانية، قالت زينب سليماني : “سلامنا إلى عمنا العزيز السيد حسن نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي”.









وفي نفس المقطع شنت ابنة سليماني هجوما على الرئيس الأمريكي وقالت : “ليعلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القذر أنه بقتل أبي لن يمحو ذكره لقد أحيانا جميعا من جديد، وليعلم العالم أن شهادة الحاج قاسم لن تكسرنا وسنطالب بحقه حتى النهاية”.

زينب ابنة المجرم #قاسم_سليماني:

سلامنا إلى عمّنا العزيز #حسن_نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي عمك لا يستطيع ان يخرج رأسه من وكره pic.twitter.com/LsXwVLZWxT — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) January 5, 2020