جدل واسع بسبب صورة “الحسين محتضناً سليماني”!

أثارت صورة للحسين وهو يحتضن الجنرال قاسم سليماني جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرها المرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي.

وكتب موقع خامنئي في بيان تعليقا مرفقا للصورة بعد اغتيال سليماني: “ها قد حلّق لواء الإسلام العظيم وشامخ القامة إلى السماوات. لقد عانقت ليلة أمس أرواح الشهداء الطيّبة روح قاسم سليماني الطاهرة. إنّ سنوات من الجهاد الخالص والشّجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوام من تمنّي الشّهادة في سبيل الله بلّغت أخيراً سليماني العزيز هذه المنزلة الرّفيعة إذ سُفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض. إنّني أتقدّم بأسمى آيات التبريك لصاحب العصر والزّمان بقية الله الأعظم (أرواحنا فداه) ولروحه الطاهرة وأعزّي الشّعب الإيراني”.









الصورة التي نشرها موقع خامنئي تضمنت رسما للإمام الحسين بن علي، حفيد الرسول محمد، وهو يحتضن سليماني بعد مقتله في غارة أمريكية فجر الجمعة، فيما تظهر الدماء على جسد الجنرال.

وأثارت الصورة والتعليق المكتوب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل نظرا لما اعتبره البعض ربط خامنئي بين الحسين وسليماني، في ظل قيام الأخير بالكثير من العمليات التي استهدفت المنطقة، خصوصا في العراق وسوريا. كما انتقد كثيرون ما اعتبروه تقديسا من خامنئي لسليماني، في ظل رفعه من طرف المرشد الأعلى إلى مرتبة القداسة.

خبر عاجل

موقع خامنئي الرسمي ينشر صورة للإمام الحسين بن علي وهو يحتضن قاسم سليماني في الجنة.

لازالو يظللون على اتباعهم من عامة الشيعة بالكذب الذي لايتقبله العقل .#الارهابي_قاسم_سليماني #بغداد #العراق #ايران #امريكا pic.twitter.com/Je3SYH8pgh — الضيغمي (@Thigamalabidi) January 4, 2020

موقع خامنئي الرسمي يصف سليماني " بالعباس بن علي " شقيق الحسين بني علي، ويريد إيهام الشعب الإيراني بأنه ما حدث لسليماني يشبه تماماً ما حدث للحسين والعباس في معركة كربلاء ، وهنا يظهر قاسم سليماني ( العباس ) مقتولاً ويستقبله الحسين بن علي ( في الجنة ) بعد مقتله على يد ترامب ( يزيد ) pic.twitter.com/XlfrHlAz4N — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 3, 2020

وفور انتشار الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل، تداول مغردون آخرون ما قالوا إنه رد أمريكي على الصورة، إذ يظهر المسيح وهو يحتضن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسم مشابه.

وكان من بين التعليقات البارزة على صورة خامنئي ما أورده الخبير الأمريكي في سياسات الشرق الأوسط ميخائيل دوران، الذي قال إن الأصوليين يلجأون دائما إلى الدين عندما تكون قبضتهم على السلطة في خطر.

Khamenei's website: The Imam Hussein bin Ali embraces Qassem Soleimani. Pretty idolatrous if you ask me, but fundamentalist thugs always let their religious structures slide when their grip on power is at stake. pic.twitter.com/D4q8mulKOS — Mike (@Doranimated) January 3, 2020

وانتقد البعض ما اعتبروه تأكيدا من خامنئي بوصول سليماني إلى الجنة، وكتب أحد هؤلاء: “وفقا لموقع خامنئي.. قاسم سليماني يصل قبل قليل إلى الجنة بملابسه الرسمية، وفي استقباله الحسين رضي الله عنه الذي احتضنه ورحب به قبل أن يدخل معه الجنة (صورة)”.

عاجل : وفقاً لموقع #خامنئي.. #قاسم_سليماني يصل قبل قليل إلى الجنة بملابسه الرسمية، وفي استقباله الحسين رضي الله عنه الذي احتضنه ورحب به قبل أن يدخل معه الجنة (صورة). pic.twitter.com/TC3R7NvadZ — محمد الشقاء (@Alshega) January 3, 2020

وفي تعليق ساخر وناقد، قال آخر: “الآن وصلني بيان من “الحسين بن علي بن أبي طالب” يقول إن الصورة مفبركة، وإنه لم يحتضن قاسم سليماني.. داعيا الجميع إلى رفض وتبيان حقيقة هذا الزيف. وطالب البيان وسائل الإعلام التحري وعدم الانجرار وراء الدعاية الفارسية، حيث أثبتت كشوفات الجنة خلوها من اسم المدعو “قاسم سليماني”.