جدل واسع بسبب صورة “الحسين محتضناً سليماني”!

أثارت صورة للحسين وهو يحتضن الجنرال قاسم سليماني جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرها المرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي.

وكتب موقع خامنئي في بيان تعليقا مرفقا للصورة بعد اغتيال سليماني: “ها قد حلّق لواء الإسلام العظيم وشامخ القامة إلى السماوات. لقد عانقت ليلة أمس أرواح الشهداء الطيّبة روح قاسم سليماني الطاهرة. إنّ سنوات من الجهاد الخالص والشّجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوام من تمنّي الشّهادة في سبيل الله بلّغت أخيراً سليماني العزيز هذه المنزلة الرّفيعة إذ سُفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض. إنّني أتقدّم بأسمى آيات التبريك لصاحب العصر والزّمان بقية الله الأعظم (أرواحنا فداه) ولروحه الطاهرة وأعزّي الشّعب الإيراني”.

الصورة التي نشرها موقع خامنئي تضمنت رسما للإمام الحسين بن علي، حفيد الرسول محمد، وهو يحتضن سليماني بعد مقتله في غارة أمريكية فجر الجمعة، فيما تظهر الدماء على جسد الجنرال.

وأثارت الصورة والتعليق المكتوب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل نظرا لما اعتبره البعض ربط خامنئي بين الحسين وسليماني، في ظل قيام الأخير بالكثير من العمليات التي استهدفت المنطقة، خصوصا في العراق وسوريا. كما انتقد كثيرون ما اعتبروه تقديسا من خامنئي لسليماني، في ظل رفعه من طرف المرشد الأعلى إلى مرتبة القداسة.

وفور انتشار الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل، تداول مغردون آخرون ما قالوا إنه رد أمريكي على الصورة، إذ يظهر المسيح وهو يحتضن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسم مشابه.

وكان من بين التعليقات البارزة على صورة خامنئي ما أورده الخبير الأمريكي في سياسات الشرق الأوسط ميخائيل دوران، الذي قال إن الأصوليين يلجأون دائما إلى الدين عندما تكون قبضتهم على السلطة في خطر.

Khamenei's website: The Imam Hussein bin Ali embraces Qassem Soleimani. Pretty idolatrous if you ask me, but fundamentalist thugs always let their religious structures slide when their grip on power is at stake. pic.twitter.com/D4q8mulKOS

