الصايغ: استعدوا للاسوأ!

كتب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ عبر “تويتر” : “‏من التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في العراق والمنطقة، بات واضحاً أن أميركا وحلفاءها ذاهبون إلى مرحلةٍ طويلة من “الحرب الباردة” ضد إيران ومعها محور المقاومة، تذكّرنا بحقبة الصراع مع الاتحاد السوفياتي قبل سقوطه، وما تخللها من حروبٍ مخابراتية، أمنية، إعلامية، اقتصادية، ‏ومن نزاعاتٍ عسكرية بالواسطة..”

مضيفا :” ويبدو أن أصحاب القرار في لبنان قد اختاروا نموذج “فيتنام”، بالرغم من واقعنا المر واقترابنا المتسارع من الانهيار، لذلك إنسوا “هونغ كونغ” و”الطائف” و”سيدر” وأخواتها واستعدوا للاسوأ.!!”