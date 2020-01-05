بالفيديو: بعد مواجهة بين السارق وزوجها..”جريمة” داخل منزل نانسي عجرم ومستنكرون لقرار توقيف زوجها

دخل السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، فجر الاحد ملثماً إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

من جانبها أصدرت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، على اثر تبادل اطلاق النار بينه وسارق من التابعية السورية دخل فيلته فجر اليوم في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية.









وأظهرت كاميرات المراقبة في منزل الفنانة نانسي عجرم لحظة دخول السارق إلى المنزل، وصولاً إلى المواجهة التي حصلت بينه وبين زوجها الدكتور فادي الهاشم. شاهدوا الفيديو المرفق.

كما نشرت الصورة الأولى لعجرم بعد الاعتداء وتظهر قدمها مضمّدة بعد تعرضها للإصابة خلال دخول السارق غرفة البنات، حيث عمد إلى شهر مسدسه في وجههم، ليحصل إطلاق نار بينه وبين الهاشم، ما أدى إلى إصابة عجرم ومقتل السارق على الفور.

وشكرت نانسي عجرم عبر mtv كلّ من اطمأنّ عن عائلتها، وقالت:”أولادي بخير ولست في صدد الكلام حالياً”.

فنانون يغردون: وغرّد عدد من زملاء الفنانة نانسي عجرم فور انتشار تعرّض منزلها وزوجها الطبيب فادي الهاشم للسرقة،

وغردت إليسا: “‏ألف الحمدلله على سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك. الله نجاكم من هالبشاعة وحماكم إنت وزوجك وحمي بناتك”.

وتابعت: “ما فيي إتصوّر قدي بشع اللي صار، بس الحمدلله إنو إنتو بخير. الله يحميك ويحمي عيلتك. العيلة أهم شيء”.

كما غردت الممثلة ماغي بو غصن: “‏‎نانسي عجرم ألف الحمدلله على سلامتك وسلامة عائلتك الحلوة. الله يبعد عنكن كل شر وعن كل الناس”.

وأيضا الممثلة سيرين عبدالنور غردت معلقة على الصورة الأولى لعجرم بعد تعرّضها للاصابة: ‏”بصراحة ما عم بعرف عبر من كتر بشاعت الخبر! نشكر الله انك بخير انت وعيلتك والرب يحميكن ويحمينا جميعاً من هذا الفلتان”.

مدافعون عن الهاشم: كما توالت ردود الفعل المدافعة عن موقف الدكتور الهاشم والمدينة لقرار توقيفه:

ريفي: فغرد اللواء أشرف ريفي وكتب عبر تويتر:” الدفاع المشروع حق قانوني وممارسته واجبة على كل شخص يواجه إعتداء ويمنع إرتكاب جريمة.”

أضاف:” الدكتور فادي الهاشم دافع عن زوجته وبناته، وهذا يوجب التقدير وليس التوقيف”.

وهاب: وبدوره غرد الوزير السابق وئام وهاب قائلا: “توقيف الدكتور فادي الهاشم غير مبرر ويجب إطلاق سراحه وأي واحد تعرض لما تعرض له كان ليفعل مثله أطلقوا سراحه دون إبطاء”.

نقابة اطباء الاسنان: وأعربت نقابة أطباء الأسنان في لبنان- بيروت، في بيان، عن أسفها للحادث الذي تعرض له الدكتور فادي الهاشم وعائلته، معلنة “تضامنها معه ووقوفها الى جانبه وتقديم الدعم الكامل له”.

وشكرت القوى الأمنية على “حسن المعاملة التي قدمتها للدكتور الهاشم”، متمنية على السلطات القضائية “عدم توقيفه والافراج عنه لعودته إلى عائلته سريعا في هذا الظرف الدقيق بما انه كان في حالة الدفاع عن النفس”.

المركزية