حزب الله يراجع حساباته حكومياً

تساؤلات عديدة طرحت في الساعات الماضية، عن انعكاسات مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، على عملية تشكيل الحكومة اللبنانية المعقدة أصلاً، وما إذا كان حزب الله الساعي للامساك بورقة الحكومة الجديدة، سيتشدد أكثر فأكثر في المفاوضات الجارية بهذا الشأن، بعد الضربة الموجعة التي تلقتها إيران، بتصفية أحد أبرز مسؤوليها العسكريين في المنطقة، والذي تربطه صلات وثيقة بالأمين العام للحزب حسن نصرالله.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، من أوساط العارفين بمشاورات تأليف الحكومة، فإنه قد يكون لـ”حزب الله”، موقف آخر من الملف الحكومة، بعد اغتيال سليماني، سيدفعه لمراجعة حساباته، وتالياً عدم التسليم في السير بحكومة اختصاصيين، كما يريد الرئيس المكلف حسان دياب الذي يجهد لإزالة العقبات من أمام الولادة الحكومية، الأمر الذي سيعيد التأليف إلى المربع الأول، لأن الحزب سيقدم الاعتبارات الإقليمية المتأتية عن اغتيال سليماني، على تشكيل الحكومة، وهو أمر لا يمكن أن يعارضه حلفاء الحزب، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي.