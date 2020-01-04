مدير بشركة طيران تركية: شاركت في تهريب كارلوس غصن تحت التهديد

ذكرت صحيفة «حريت» التركية أن مديراً في شركة «إم إن جي» التركية للطيران أبلغ السلطات بأنه ساعد دون علم في عملية هروب رئيس «نيسان» السابق، كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان، بعد تعرضه لتهديد من أحد معارفه السابقين.

واعتقلت السلطات التركية 5 مشتبه بهم، منهم مدير عمليات شركة «إم إن جي» أوقان قوزيمن، بتهم تهريب مهاجر ضمن تحقيق في توقف غصن في تركيا قبل سفره إلى لبنان، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.









وذكرت «حريت» أن قوزيمن أبلغ السلطات بأن أحد معارفه السابقين من بيروت، طلب مساعدته في شأن «ذي أهمية دولية»، وهدده بتعرض أسرته للأذى، إذا رفض مساعدته، ولم تذكر الصحيفة اسم الشخص الذي هدد المدير.

وقال قوزيمن في إفادته للسلطات: «أصبت بالهلع، أخذت رجلاً من طائرة، ووضعته على متن طائرة أخرى في المطار، لم أكن أعلم من هو هذا الرجل».

في سياق متصل، أعلنت تركيا، السبت، عن تورط أجنبيين في عملية عبور غصن مدينة إسطنبول خلال رحلة فراره عشية ليلة رأس السنة من اليابان إلى لبنان.

وقال وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، في مقابلة أجرتها معه قناة «سي إن إن ترك»، إنّ «ثمة أجنبيين متورطان في مرور غصن عبر تركيا»، دون أن يعطي أي توضيح بخصوص جنسيتيهما أو الأدوار التي لعباها.

وأوضح الوزير التركي أنّه بعد استجواب سبعة أشخاص، السبت، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، وضع خمسة قيد الاحتجاز الاحتياطي، مضيفاً أن تحقيق النيابة العامة مستمر، ونفى غول تلقي أي طلب قضائي من السلطات اليابانية.

ووصل رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي في 30 ديسمبر (كانون الأول)، بشكل مفاجئ، إلى بيروت، غداة فراره من اليابان. ويشتبه في أنّه استقل طائرة خاصة في مطار كانساي الدولي قرب مدينة أوساكا (غرب اليابان)، أقلته إلى إسطنبول، ومنها توجه إلى بيروت على متن طائرة أخرى.

ويلاحق غصن بقضايا مخالفات مالية في اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية في طوكيو منذ أبريل (نيسان) تحت شروط صارمة تمنعه من مغادرة البلاد بانتظار محاكمته، وذلك بعد قضائه 130 يوماً في السجن.

وأكد غصن، الخميس، أنّه نظم «وحده» رحلته إلى لبنان، من دون أن يعطي تفاصيل أخرى.