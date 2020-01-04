الحرس الثوري: الانتقام لمقتل سليماني سينهي الوجود الأميركي بالمنطقة

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس، قاسم سليماني، سيجري على نطاق جغرافي واسع، من شأنه إنهاء الوجود الأميركي بالمنطقة.

وقال سلامي، في تصريحات لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، اليوم السبت: “الانتقام الاستراتيجي لإيران لاغتيال سليماني سينهي الوجود الأميركي في المنطقة”.









وأضاف “هذه الجريمة خلقت طاقة جديدة في جغرافية شاسعة لأخذ ثأر حازم. وسيكون الانتقام واسع النطاق في الجغرافيا وبمرور الوقت وبآثار حاسمة”.

وأردف أن “اغتيال سليماني سيكون نقطة البداية لإنهاء الوجود الأميركي في المنطقة”.