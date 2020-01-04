بالأسماء: التشكيلة “شبه النهائية” للحكومة

أفادت مصادر خاصة متابعة للملف الحكومة “النهار” عن التشكيلة “شبه النهائية” للحكومة المقبلة، وهي على الشكل التالي:

1- الرئيس حسان دياب.









2 – طارق المجذوب (للتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة).

3 – العميد المتقاعد طلال اللادقي أو القاضي فوزي أدهم من بيروت أو من عكار، حيث يتم التداول بأسماء العميد حسني ضاهر والعميد باسم خالد واللواء حسن مرعب، أو مدني هو عضو في المجلس الشرعي سابقاً (للداخلية).

4 – عثمان سلطان أو طلال حوّاط (للاتصالات).

5- غازي وزنة (المالية).

6- عبد الحليم فضل الله (صناعة).

7- الطبيب علي حيدر (صحة).

8- علي عبدالله (للزراعة والسياحة).

9- رمزي مشرفية (المهجرين والشؤون اجتماعية).

10- د. دميانوس قطّار (الخارجية).

11- المهندس آلان عون (غير النائب، الطاقة).

12- المحامية ماري كلود نجم (للعدل).

13- كرم ضومط (للأشغال).

14- النقيبة أمل حداد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الدولة للتنمية إدارية.

15- زينة عكر عدرا (الدفاع والاقتصاد والتجارة).

16- بترا خوري (للعمل).

17- منال مسلم (زحلة) (بيئة).

18- مارتينيه اوهانيان (إعلام وثقافة).