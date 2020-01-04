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إلغاء حفلة سيلين ديون في بيروت لأسباب “أمنية ونقدية واقتصادية”

January 4, 2020

أعلن منظمو مهرجان بيبلوس الدولي أمس الجمعة إلغاء الحفلة التي كان من المقرر أن تحييها المغنية العالمية سيلين ديون في بيروت الصيف المقبل، لأسباب “أمنية واقتصادية ونقدية واجتماعية”. وقال مدير المهرجان ناجي باز لوكالة “فرانس برس”، “قررنا إلغاء الحفلة لأن من المستحيل أن نقيم حدثاً موسيقيا بهذه الضخامة في لبنان في ظل الظروف التي يمر بها لبنان”.

وأوضح أن المغنية الكندية “كانت متحمسة جدا للغناء في لبنان لكن التوتر الأمني في البلد والصعوبات الاقتصادية والنقدية والوضع الاجتماعي تشكل عناصر تحول دون إحيائها الحفلة” التي كان من المقرر أن تقام عند واجهة بيروت البحرية في 31 تموز المقبل. وكان من المتوقع أن يحضر الحفلة نحو 22 الف شخص، لكن إدارة المهرجان كانت قد أرجأت مرارا فتح باب الحجوزات قبل الإعلان عن قرار الإلغاء.




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