ترامب: سليماني هو الإرهابي الأول في العالم وكان يتآمر لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين

صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة جوية أمريكية على مشارف بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم، هو الإرهابى الأول فى العالم.

وقال ترامب في تصريح للصحافيين في فلوريدا إن سليماني كان يخطط لمهاجمة دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين.









وأكد ترامب أنه لا يسعى لحرب مع إيران بعد الغارة الجوية الأمريكية التي قتل فيها سليماني، مضيفا “لقد تحركنا الليلة الماضية لمنع نشوب حرب” .

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي قد قال، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة كانت لديها معلومات مخابرات “واضحة لا لبس فيها” تفيد بأن قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا كان يخطط لحملة كبرى من أعمال العنف ضد الولايات المتحدة عندما قررت واشنطن قتله.

وأضاف ميلي أمام مجموعة صغيرة من الصحافيين “ندرك تماما التداعيات الاستراتيجية” المرتبطة بقتل قاسم سليماني.

لكنه قال إن مخاطر التقاعس عن التحرك كانت تفوق مخاطر قتل سليماني واحتمال تصاعد التوتر مع إيران بشدة نتيجة لذلك.

وفي ذات السياق، قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق ولبنان وسوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول للصحافيين، طالبا عدم نشر اسمه، “هذه الضربة (الجوية الأمريكية التي قٌتل فيها سليماني) كانت دفاعية، وقد نفذت بدعم من معلومات مخابراتية أكيدة… هذا الأمر دعمه بقوة كل شيء كنا نراه (ويفيد) بأن سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة ضد دبلوماسيين أمريكيين وأفراد في القوات المسلحة في العراق ولبنان وسوريا والمنطقة”.

وأضاف “كان هذا عملا اتخذ دفاعا عن النفس، وللولايات المتحدة حق أصيل في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم”.