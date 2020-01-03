محمد بعاصيري يفجر قنبلة في وجه المصارف: ادارتكم سيئة!

في ظل الأزمة النقدية غير المسبوقة التي يعيشها لبنان والتي تستدعي تكاتف الجسم المالي والنقدي لضمان الخروج منها بأقل أضرار ممكنة تجنب القطاع المصرفي عموما والمودعين خصوصا خطر ضياع أموالهم وودائعهم، كان لافتا قيام بعض المودعين بتحويل ودائعهم الى الخارج بين 17 تشرين الاول ومنتصف كانون الاول 2019 قدَّرها البعض بنحو مليار دولار. إلا أن المشكلة الاكبر تمثلت في قيام بعض المصارف بتسهيل خروج هذه التحويلات، حتى ان أحدها حوّل وديعة قدرت بـ 270 مليون دولار لمودع عربي، فيما حظر على مودعين آخرين تحويل مبالغ صغيرة لأولادهم في الخارج لزوم التعليم، وغيرهم لزوم العلاج وغيرها من الامور الملحة والطارئة. والاخطر، إذا صح ما يشاع عن تحويل بعض اصحاب المصارف ودائعهم وودائع المديرين الكبار وبعض المودعين المميزين لديهم.









في هذا الوقت، برز تطور قضائي تمثل بطلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من القضاء السويسري، وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، مساعدة قضائية لإيداعه معلومات عن مدى إجراء تحويلات مصرفية مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج، واحال وزير العدل القاضي ألبرت سرحان على السلطات السويسرية القضائية المختصة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، كتاب عويدات بموضوع طلب المساعدة القضائية في شأن معلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان الى حسابات مصرفية في سويسرا. ويستند طلب المساعدة القانونية الى “مبدأ المعاملة بالمثل، في سياق العمل الدوري المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما أن عمليات التحويل المشكوك بأمرها، قد تشكل جرائم جزائية منصوصا ومعاقبا عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/24-11-2015 في المواد 1 و2 و3 منه”. وفيما تعهدت السلطات اللبنانية المحافظة على سرية التحقيق والامتناع عن استخدام المعلومات المقدمة اليها من السلطات السويسرية القضائية إلا لأغراض هذا التحقيق، تناول طلب المساعدة القضائية، “الإفادة عن حجم المال الذي تم تحويله مع بيان مصدره، وما إذا كان مشبوها أم لا، على أن يتم الاستماع الى الشهود عند الاقتضاء توضيحا وتصويبا، مع التشديد على تكليف المصارف المعنية التي تم تحويل الأموال اليها، تقديم المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإجمالي هذه الحسابات وأرقامها”.

وإذا كانت القوانين اللبنانية تسمح للمصارف بمعرفة مصادر الأموال المودعة لديها، وتمنح هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي صلاحية متابعة حركة الأموال في لبنان، إلا أنه يجب التمييز بين الأموال المحوّلة إلى الخارج الشرعية وتلك المشبوهة. فالقانون اللبناني لا يمنع تحويل الأموال إلى الخارج، كما أن لا قيود على حركة تنقّل الأموال، لكن استعادة الأموال تتم في حال الشك بأنّها غير شرعية. وفي هذا الإطار يؤكد مصدر في لجنة الرقابة على المصارف، ان لا علاقة للجنة بهذا الملف كونها ملتزمة قانون السرية المصرفية، وتاليا لا يمكنها معرفة اسماء المودعين أو الذين قاموا بالتحويلات الى الخارج، وأن هذا الامر ينحصر بين مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة التي يمكنها في حال ثبت وجود شبهات أن ترفع السرية المصرفية عن حسابات الجهة المشكوك بها. كما يمكنها تجميد أموال صاحب الحساب واستعادتها، من خلال الطلب من الدولة التي حُوّلت الأموال إلى مصارفها تجميد هذه الأموال كونها مشبوهة.

بعض القانونيين يعتبرون أن تحويل الأموال، وإن كان على سبيل التهريب، لا يشكل بذاته جرماً ما لم يكن مصدره جرمياً أي ناتجاً من جرم الفساد السياسي، أو الإثراء غير المشروع أو صرف النفوذ واساءة استعمال السلطة واختلاس الأموال العامة. لكن النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري يعتبر أن هذا الامر “جرما يجب أن تحاسب عليه المصارف”.

وإذ سأل: “اين العدالة، وهل يجوز أن يختار المصرف لأي مودع سيدفع، ومن يعطيهم الحق في تحويل اموال لهذا المودع دون غيره من المودعين؟”، اعتبر ان “تسهيل تحويل الاموال لبعض المودعين يعتبر ظلما كبيرا في حق من وضع ثقته في القطاع اللبناني… وأكثر فإنه يعتبر جرما قانونيا وادبيا”.

وإذ اقترح أن يتحول قسم من الودائع لشراء أسهم في البنك في حال تم اللجوء الى “قص الشعر” مع الاخذ في الاعتبار أن هذا الاجراء بحاجة الى قانون، سأل: هل سيشمل الـ Haircut من حوَّل أمواله الى الخارج؟”.

وإذا كان البعض يعتبر أن تحويل الاموال لا يعد جرما بدليل عدم وجود نص صريح في هذا الأمر، إلا ان بعاصيري يؤكد أن “القانون يخدم المنطق والمصلحة العامة وليس المصلحة العامة خدمة للقانون، وتاليا فإن التمييز بين المودعين بغض النظر عن المودع هو عمل جرمي، إذ لو ان المصارف مجتمعة امتنعت عن تحويل الاموال لكل المودعين، فإن ذلك لا يعد جرما كوننا في نظام ليبرالي حر، ولكن أن تكون المسألة انتقائية فإن ذلك أصبح جرما، خصوصا أن تحويل أموال طائلة الى الخارج نتج منه ضمور في السيولة وما تبعها من عدم القدرة على سحب الأموال”، مستندا في رأيه الى القانون الانغلوسكسوني الذي يجرم عملا كهذا. “هذا العمل الانتقائي نتج منه وياللاسف فقدان ثقة المودعين وخصوصا المغتربين منهم بالقطاع المصرفي، كما أن معلوماتي تؤكد أن الثقة الدولية اهتزت بشكل كبير ايضا بالقطاع من جراء الانتقائية التي اعتمدها”، يقول بعاصيري.

وفي حين رأى أن الازمة المصرفية كانت نتيجة التخبط السياسي، إلا أنه لاحظ في تصرف المصارف أقله بالنسبة الى انتقائية التحويلات، أمرا غير اخلاقي وغير منصف. وقال: “كان يجب ادارة هذه السيولة بشكل أفضل عبر منع التحاويل الى الخارج، الا في حالات العلاج والدراسة والحالات الطارئة والملحة على أن تكون منصفة وعادلة وقانونية”.

ويعزو بعاصيري شح السيولة الى اسباب عدة منها: “السياسات غير الحكيمة للحكومات المتعاقبة، وعجز ميزان المدفوعات، والسرقات والصفقات التي أنهكت الدولة وميزانيتها، وعدم درس سلسلة الرتب والرواتب بشكل موضوعي لتحديد الارقام على نحو دقيق، عدم انتظام امور الدولة وغياب الحوكمة وتفشي الفساد اضافة الى الوضع الاقليمي والنزوح السوري”.

ولكن بغض النظر عن هذه العوامل، رأى أن “تصرف المصارف عموما هو دون المستوى، وكانت ادارة الازمة سيئة وفيها الكثير من التخبط”.

أمام هذا الواقع، أكد بعاصيري “ضرورة اللجوء الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي يجب أن يكون من ضمن اعادة هيكلة الدولة وهيكلة الدين العام، وذلك بغية اعادة الثقة”. واعادة الهيكلة يجب أن تكون وفق ما يقول “على صعيد الاموال الخاصة والرسملة والادارة”، موجها الاتهام الى بعض الادارات الموجودة حاليا في القطاع المصرفي بأنها “تسببت بانعدام الثقة بالقطاع اللبناني”، ومؤكدا “ضرورة القيام بدمج مصرفي، خصوصا ان عدد المصارف كبير مقارنة مع بلد صغير كلبنان، على ألا يتعدى عددها الـ 20 مصرفا”.