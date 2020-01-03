باريس تدعو مواطنيها إلى تفادي المناطق القريبة من لبنان وسوريا

حثت فرنسا الجمعة مواطنيها على توخي “الحذر” في العديد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق، “في أعقاب الأحداث الأخيرة” في هذا البلد و”تصاعد التوتر في المنطقة”.

وذكرت وزارة الخارجية في موقعها على الانترنت “إن التوترات المتصاعدة في المنطقة والتطورات الأخيرة تتطلب منا توخي أقصى درجات الحذر عند السفر من أو إلى العراق”.









كما ادرجت الخارجية توصيات للفرنسيين المقيمين في إيران والسعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى انه في إيران، حيث “تم الإعلان عن الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة الجنرال قاسم سليماني، من المرجح أن تجري تظاهرات في جميع أنحاء البلاد”.

ونبهت الوزارة إلى انه “يوصى بالابتعاد عن أي تجمع أو حشد، والتزام أقصى درجات اليقظة والحذر والتكتم، خاصة عند التنقل والامتناع عن التقاط الصور في الأماكن العامة”.

وذكرت الخارجية بأنه يستحسن تأجيل أي تنقل في إيران بسبب “المخاطر” في هذا البلد الذي يقوم بـ “ممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين من قبل أجهزة الأمن والمخابرات الإيرانية”.

واوصت المواطنين الفرنسيين المقيمين أو الزائرين في السعودية وكذلك في إسرائيل والأراضي الفلسطينية “بممارسة اليقظة والحذر ومواكبة تطورات الوضع” وذلك “بعد الأحداث الأخيرة في العراق وتصاعد التوتر في المنطقة”.

كما نصحت بشدة بتفادي المناطق القريبة من لبنان وسوريا فأوصت “بتجنب أي تنقل بالقرب من الحدود مع لبنان (الخط الأزرق، الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) وسوريا والذهاب إلى منطقة التزلج في جبل حرمون، والتي قررت السلطات (الإسرائيلية) إغلاقها” في الجزء الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان السورية منذ 1967.