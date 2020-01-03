خامنئي يعين الجنرال إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الجمعة، قرارا بتعيين الجنرال إسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي قتل في هجوم أمريكي في العاصمة العراقية بغداد .

وقال خامنئي في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية إن أهداف “فيلق القدس ستبقى كما كانت في زمن قيادة الشهيد سليماني”.









وأصبح قاآني نائبا لقائد فيلق القدس، في عام 1997 عندما تولى سليماني قيادته.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه قوله في 2017 إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لإيران ستضر بأمريكا… لقد دفنا كثيرين… مثل ترامب ونعرف كيف نحارب أمريكا”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت اليوم مقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في غارات جوية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال التلفزيون العراقي الرسمي إن سليماني والمهندس وآخرين قتلوا في غارات جوية أمريكية استهدفت سيارتهم على طريق مطار بغداد الدولي.

وأكّد البنتاغون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ”قتل” سليماني، مضيفا في بيان أنه “بناء على أمر الرئيس اتخذ الجيش الأمريكي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الطواقم الأمريكية في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني”.

وفي رده على مقتل سليماني، قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، الجمعة، إن هناك “انتقاما قاسيا ينتظر المجرمين”، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأعلن خامنئي “الحداد العام لثلاثة أيام على استشهاد الفريق قاسم سليماني، وقدم التعازي لجميع أفراد أسرته”.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن قائد الثورة الإيرانية قال في بيان إن “انتقاما قاسيا بانتظار المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدم الجنرال سليماني ودم باقي الشهداء في حادث ليلة أمس”.

ونوه إلى أن “الشهيد سليماني هو رمز دولي للمقاومة، وكل عشاق المقاومة سيطالبون بدمه.. على كافة الأصدقاء والأعداء أن يعلموا أن خط المقاومة سيتواصل باندفاع أكبر وأن النصر الحاسم سيكون حليفه”.

وأوضح أن “فقدان اللواء سليماني مرير لكن مواصلة الجهاد حتى تحقيق النصر النهائي ستكون أكثر مرارة على المجرمين”.

كما قال إن الحادث سيضاعف الدافع للمقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد أن “الشعب الإيراني سيخلد اسم الشهيد الفريق قاسم سليماني والذين استشهدوا معه لا سيما المجاهد العظيم السيد أبو مهدي المهندس”.

من ناحية ثانية، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة إن بلاده ستكون أكثر تصميما على مقاومة الولايات المتحدة ردا على مقتل سليماني في العراق.

وقال روحاني في بيان: “استشهاد سليماني سيجعل إيران أشد حزما في مقاومة التوسع الأمريكي والدفاع عن قيمنا الإسلامية. بلا أدنى شك ستنتقم إيران والدول الأخرى الساعية إلى الحرية في المنطقة”.

وفي وقت سابق، أوردت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية نقلا عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قوله إن طهران ستنتقم انتقاما ساحقا لاغتيال قاسم سليماني.

وقال حاتمي: “سننتقم انتقاما ساحقا للاغتيال الجائر لسليماني… سننتقم من جميع المتورطين والمسؤولين عن اغتياله”.