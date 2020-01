حزب الله ينفي مقتل نعيم قاسم أو أي لبناني بالضربة الأمريكية

نفى حزب الله الأنباء عن مقتل نائب الأمين العام في حزب الله نعيم قاسم، وكذلك محمد كوثراني القيادي المسؤول عن ملف العراق.

وأورد بيان العلاقات الإعلامية في حزب الله: “يتم التداول على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن سقوط شهداء لبنانيين في الغارة الأمريكية العدوانية على العراق، ونؤكد أن كل ما يتم تداوله من شائعات بهذا الخصوص غير صحيح بتاتا”.

Ski Arabia correspondent just said that Naem Qasm, #Lebanon Hezbollah deputy leader was the third who killed in the strike not Kawtharani.

— Feras Kilani فراس كيلاني (@FerasKilaniBBC) January 3, 2020