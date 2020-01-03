//Put this in the section
شريط الأحداث

حزب الله ينفي مقتل نعيم قاسم أو أي لبناني بالضربة الأمريكية

January 3, 2020

نفى حزب الله الأنباء عن مقتل نائب الأمين العام في حزب الله نعيم قاسم، وكذلك محمد كوثراني القيادي المسؤول عن ملف العراق.

وأورد بيان العلاقات الإعلامية في حزب الله: “يتم التداول على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن سقوط شهداء لبنانيين في الغارة الأمريكية العدوانية على العراق، ونؤكد أن كل ما يتم تداوله من شائعات بهذا الخصوص غير صحيح بتاتا”.




يشار إلى أن التلفزيون العراقي الرسمي، أعلن خبر مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي”.

وفيما بعد، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في خبر عاجل، أن عملية القتل تمت بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب.

 

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com