إسرائيل ترفع حالة التأهب على الحدود بعد اغتيال سليماني

رفعت إسرائيل حالة التأهب على الحدود مع لبنان وفي هضبة الجولان تحسبا من رد فعل إيراني في أعقاب اغتيال قائد فليق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في بغداد بضربة أميركية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه “إثر تقييم للوضع الأمني تقرر عدم فتح موقع جبل الشيخ للزوار، اليوم”. وأضاف: “لا توجد تعليمات أخرى لسكان الجولان والمنطقة، والوضع العادي مستمر”.









ويعقد وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت مداولات لتقييم الوضع الأمني إثر اغتيال سليماني، في مقر وزارة الحرب في تل أبيب، وبمشاركة رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي.

وفي السياق ذاته، قطع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو زيارته إلى اليونان، وعاد إلى إسرائيل صباح اليوم، لمتابعة التطورات الأمنية في أعقاب اغتيال سليماني.