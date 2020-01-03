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إسرائيل ترفع حالة التأهب على الحدود بعد اغتيال سليماني

January 3, 2020

رفعت إسرائيل حالة التأهب على الحدود مع لبنان وفي هضبة الجولان تحسبا من رد فعل إيراني في أعقاب اغتيال قائد فليق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في بغداد بضربة أميركية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه “إثر تقييم للوضع الأمني تقرر عدم فتح موقع جبل الشيخ للزوار، اليوم”. وأضاف: “لا توجد تعليمات أخرى لسكان الجولان والمنطقة، والوضع العادي مستمر”.




ويعقد وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت مداولات لتقييم الوضع الأمني إثر اغتيال سليماني، في مقر وزارة الحرب في تل أبيب، وبمشاركة رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي.

وفي السياق ذاته، قطع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو زيارته إلى اليونان، وعاد إلى إسرائيل صباح اليوم، لمتابعة التطورات الأمنية في أعقاب اغتيال سليماني.

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