رياض سلامة يريد استبدال سليم صفير؟

قالت مصادر في التيار الوطني الحر لصحيفة “الأخبار” إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يسعى إلى تغيير في رئاسة جمعية المصارف، يهدف إلى إطاحة رئيسها سليم صفير، لمصلحة رئيسها السابق جوزف طربيه. وقالت المصادر إن سلامة يرى في طربيه شريكاً موثوقاً أكثر من صفير.

تجدر الإشارة، وفق “الاخبار”، إلى وجود خلاف في الآونة الأخيرة بين سلامة وعدد من أصحاب المصارف الذين يرفضون استعادة أموال مودعة في مصارف المراسلة، رغم أن حاكم المركزي يرى أن هذه الأموال يمكن استخدامها لخفض حدّة الأزمة المالية الناجمة عن رفض المصارف تحرير الأموال المودعة لديها في حسابات جارية.