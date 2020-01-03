إيران تتعهد بـ”انتقام عنيف” على اغتيال سليماني

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عقد اجتماع طارئ عقب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في بغداد.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن “الإرهاب الدولي لواشنطن واستهداف قاسم سليماني يحمل مخاطر كبيرة”.









وأكد على أن واشنطن ستتحمل كامل تداعيات مغامراتها باغتيالها سليماني.

فيما أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني، أن المجلس يعقد جلسة طارئة لبحث اغتيال قائد فيلق القدس.

وتعهّد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، في بغداد.

ووعد قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، في تغريدة له على “تويتر”، بـ”الانتقام العنيف ضد أمريكا”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن التلفزيون العراقي الرسمي خبر مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي (قوات شيعية)، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، الذي طاله نصيب من الغارات.

وفيما بعد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تأكيده مقتل سليماني، في غارة جوية استهدفت سيارة كان يستقلها مع المهندس وآخرين، ما أسفر عن مقتلهما وآخرين.