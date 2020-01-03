٣ صواريخ استهدفتهم عند مطار بغداد.. إليك ما نعرفه عن مقتل قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي

أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل القيادي الإيراني قاسم سليماني والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد

إلى ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة)، فجر اليوم الجمعة، مقتل أحد قياديه البارزين و3 من عناصره، في قصف أمريكي استهدفهم بمطار بغداد الدولي.









وأكد الحشد في بيان مقتضب، اطلعت عليه الأناضول، عن مقتل مسؤول تشريفات هيئة الحشد الشعبي، محمد رضا الجابري مع 3 من مرافقيه في قصف مروحي أمريكي استهدفهم داخل مطار بغداد الدولي.

وعلى صعيد متصل، أصدرت خلية الاعلام الأمني (تتبع للدفاع)، الجمعة، بيانا أوضحت فيه، ان «ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي».

وأضافت ان «ذلك ادى الى احتراق عجلتين اثنين واصابة عدد من المواطنين».

وفي شأن متصل، أفاد مصدر أمني عراقي أن مطار بغداد الدولي تم إغلاقه بشكل مؤقت بعد ساعات من استهدافه.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أنه تم منع هبوط وإقلاع الطائرات في مطار بغداد وسط استنفار أمني داخل المطار.