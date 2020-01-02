آخر مستجدات تشكيل الحكومة… كيف توزّعت المقاعد؟

تسير عملية تشكيل الحكومة بخطوات ثابتة وسريعة، وفي هذا السياق علمت “النهار” من مصادر متابعة لاتصالات التأليف أن “الاتصالات ناشطة من أجل اعلان مراسيم الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع، وهناك إشارات ايجابية وبعض النقاط لا تزال بحاجة الى بلورة في الساعات المقبلة”.

ووفق هذه المصادر، نحن أمام أيّام معدودة لولادة الحكومة، وستكون حكومة أخصائيين لا كلام فيها عن أوزان لدى الطوائف السنية أو الشيعية أو المسيحية لأن وزراءها من أصحاب الاختصاص ومن خبرات الإنقاذ نظراً لمتطلبات المرحلة، فهي حكومة خبرات وقدرات انقاذية لإخراج لبنان من أزمته”.









وتشير المصادر الى أن الكثير من العقد حلّت أو على طريق الحل، و”في الأيام المقبلة سيكون لدينا حكومة اذا لم يستجد شيء غير محسوب”. وتكشف أن “الحكومة ستكون من 18 وزيراً اذا أمكن وبحسب ما يعمل عليه الرئيس المكلف، والا تصبح 20 وزيراً اذا استدعت التوازنات”.

وتقول المصادر إن “العقدة الدرزية حلّت بإعطاء الوزير الدرزي حقيبتين هما على الأرجح “البيئة” و”المهجرين”، ومن يتولاها من المرجح أن يكون مقرباً من الجميع أي أن يرضى عليه الطرفان الدرزيان النائب طلال ارسلان والنائب السابق وليد جنبلاط”.

وعلى خط للثنائي الشيعي، أشارت المصادر الى أنه”أُتفِقَ على الحقائب ولا مشكلة في الأسماء بعدما رغب حزب الله بعدم اعادة جميل جبق وحسن اللقيس”. أما العقدة السنية، فـ”وجدت طريقها الى الحل بإعطاء السُنة ثلاث حقائب الى رئاسة الحكومة، وهي الداخلية والاتصالات والتربية”.

وعلم أيضاً من توزيع الحقائب، أن الحصة الشيعية تتمثل في أربع حقائب هي: المالية، والصحة، والزراعة، والصناعة.

وفي شأن تسميات الحصة الشيعية، فالمحسوم منها حتى الآن غازي وزني لوزارة المال.

وتشمل الحصة السنية: رئاسة الحكومة، والداخلية، والاتصالات، والتربية.

وللدروز وزير بحقيبتين الأرجح انهما البيئة والمهجرين، وهو حتى الآن الدكتور رمزي مشرفيه.

وفي التشكيلة أيضاً، وزير الأرمن للاعلام والثقافة، ووزير لتكتل فرنجيه لوزارة الأشغال. أما الحصة المسيحية فلرئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي، والأرجح انها ستكون: الخارجية، ويقال ان اسم دميانوس قطار قد استبعد، بالاضافة الى الدفاع والطاقة والعدل والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الادارية.

النهار