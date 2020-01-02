تداعيات خروج غصن من اليابان تصل الى تركيا.. فتح تحقيق واعتقالات

ذكرت وسائل إعلام تركية، الخميس، أن الخارجية التركية فتحت تحقيقا بشأن مرور كارلوس غصن بالبلاد وهو في طريقه للبنان، وأنه تم اعتقال عدة أشخاص على صلة بالقضية.

وقالت قناة “إن تي في” التركية، إن وزارة الداخلية التركية فتحت تحقيقا بشأن مرور الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، عبر تركيا، مشيرة إلى أن السلطات احتجزت عدة أشخاص نتيجة لذلك، وهم 7 أشخاص، بينهم 4 طيارين، حسبما نقلت “رويترز”.









ويعتبر هذا الأمر أول رد فعل رسمي من تركيا على أنباء خروج غصن من طوكيو، حيث قالت تقارير إن رجل الأعمال متعدد الجنسيات، وصل إلى إسطنبول، قبل أن يكمل طريقه إلى بيروت.