هل للبنان دور في عملية تهريب كارلوس غصن؟

لم تتّخذ دولة اليابان أي إجراء سياسي مباشر وواضح حتى الآن، في انتظار اتضاح الصورة لديها بعد الانتهاء من التحقيقات الداخلية للكشف عن الجهة أو الجهات المتورطة في عملية إخراجه وتهريبه من البلاد، قبل إجراء اتصالات دولية وأيضاً لبنانية في هذا المجال. لكن سفيرها والعاملين في سفارتها في بيروت نشطوا في اليومين الماضيين لإعداد تقارير عن ردة الفعل اللبنانية تجاه العملية، ولمعرفة ما إذا كان أي جهاز رسمي لبناني دخل على خط “العملية المافيوية”. لكن اللافت في الأمر ان لبنان الذي رحب بعودة غصن معتبراً ان ليس ما يمنع دخوله البلاد لكونه غير ملاحق عبر مذكرات دولية، ولانه لبناني غير مطلوب الى العدالة، سرب فيه خبر عن لقاء غصن رئيس الجمهورية ميشال عون فور وصوله الى الارض اللبنانية. وهذا الخبر الذي لم تؤكده بعبدا ولم تنفه رسمياً أيضاً، علماً أن مصدر في القصر الجمهوري نفى لـ”أ ف ب” حصول أي لقاء، يشكّل محل اهتمام الجانب الياباني، لانه اذا كان غصن دخل عبر المطار كأي مواطن آخر، أو بجواز سفره الفرنسي الثاني، فإن لا حاجة لديه للقاء رئيس البلاد مباشرة ومن دون الإعلان عن الامر، الا اذا كان الرئيس ومسؤولون في البلاد على علم، او على تنسيق مع الذين نفذوا أو خططوا للعملية.

وفي حين تنفي السلطات اليابانية أن يكون خرج عبر أحد المطارات الشرعية ولو بطائرة خاصة، فإن شكوكاً تدور حول إمكان سفره بجواز سفر لبناني مزور أو صادر عن جهة امنية بهدف تسهيل المهمة، وهو احتمال لن يؤكده أي مصدر لبناني بالطبع، لكنه احتمال قائم امام الامن الياباني. وتراقب السفارة في بيروت ردات الفعل الرسمية حيال الامر. فإذا ثبت “تدخل” لبنان الرسمي، فإن خللاً في العلاقة ما بين البلدين سيسود قريباً، لان اليابان سترى الى الامر اعتداء على سيادتها، وستعمل على المطالبة باسترداده عبر الانتربول، وهو ما يمكن ان يكون لبنان أعد العدة القانونية له باعتبار غصن لبنانياً او فرنسياً او برازيلياً، وتالياً يحق لاحدى هذه الدول استرداده ومحاكمته على أراضيها، وقد يكون الحق للدولة المعنية به اكثر من غيرها، ويعتبر لبنان انه الاولى لكون الأخير لبناني الولادة، واكتسب جنسيات أخرى في اوقات لاحقة.









وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مصدرين مقربين من كارلوس غصن إنه “التقى مع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد فراره من اليابان حيث قامت شركة أمنية خاصة بتهريبه رغم صدور قرار يفرض عليه الإقامة الجبرية”.

وقال أحد المصدرين، إن “الرئيس عون استقبل غصن بحرارة يوم الاثنين بعد وصوله إلى بيروت قادمًا من اسطنبول على متن طائرة”، مشيرا إلى أن “غصن صار يشعر حالياً بالابتهاج والأمان والقدرة على المواجهة”.

وقال المصدران، إن “غصن وجه الشكر لعون، خلال لقائه به على ما حظي به هو وزوجته كارول من دعم أثناء فترة احتجاز، .وأضافا أن “غصن حالياً في حاجة إلى حماية وتأمين من الحكومة بعد فراره من اليابان”.

وقد دهم عناصر من مكتب الادعاء العام الياباني منزل رجل الأعمال كارلوس غصن في طوكيو للتحقق من كاميرات المراقبة وإمكان التحكم بها.

وذكرت وسائل إعلام محلية يابانية أن الرئيس السابق لمجموعة “نيسان” كارلوس غصن الذي فر إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان، استخدم أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما، فيما تجري اليابان تحقيقات بشأن الثغرة الأمنية المحرجة.

وقال كبير فريق محاميه جونيشيرو هيروناكا إن المحامين يحتفظون بثلاثة جوازات سفر خاصة برجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية.

غير أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية (إن.إتش.كي) ذكرت إن المحكمة سمحت له بالاحتفاظ بجواز سفر ثانٍ طالما بقي “في صندوق مقفل” يحمل مفتاحه محامو غصن.

ولا توجد بيانات هجرة تظهر مغادرة غصن من اليابان، لكنه دخل لبنان بجواز سفر فرنسي، وفق “إن.إتش.كي”..

ويستعد المدعون والشرطة لبدء تحقيقات في الهروب المذهل، ويعتقدون أنه غادر “بطريقة غير قانونية” بحسب هيئة الإذاعة الرسمية.

وتعتزم السلطات تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في منزله وأماكن أخرى يشتبه بأن غصن ظهر فيها قبل هروبه، وفق “إن.إتش.كي.”.

وقد واصلت وسائل الإعلام المختلفة، اللبنانية والغربية واليابانية، التكهن بشأن عملية “هروب” غصن من اليابان، ورسم السيناريوات المختلفة لهذا الهروب “الغامض”. لكن التقارير لم تسلط الضوء على عزلة غصن عن العالم، وعدم قدرته من الحديث مع زوجته، كارول غصن، طوال 7 شهور، ذلك أنه كان “محروماً” من أي وسيلة تواصل معها حتى عبر الإنترنت.

ووفق تقرير نشرته صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية، فإنه بعد وصول غصن، البالغ من العمر 65 عاماً، إلى بيروت وتوجهه إلى منزله، التمّ شمله مع زوجته كارول، التي وصفت اللقاء بزوجها بأنه “أفضل هدية في حياتي”، وعبرت عن فرحتها باتحادهما معاً مجددا.

ومنذ “لم شمل الحبيبين” كارلوس وكارول، بقيا في منزلهما في لبنان، بحسب ما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وكانت وسائل الإعلام الغربية، قد وصفت كارول بأنها العقل المدبر لعملية تهريب زوجها من شقته في طوكيو إلى بيروت.

وتحدثت كارول أخيراً، بعد أنباء من مقربين بأن كارلوس قرر الهرب من اليابان بعد أن حرمته “المحاكم اليابانية” من أي اتصال بزوجته في فترة أعياد الميلاد.

وشعر غصن، على ما يبدو، بأن القضاة اليابانيين يسعون إلى تأخير محاكمته، وكان يخشى ألا تبدأ المحاكمة فعليا قبل العام 2021، الأمر الذي يعني أنه سيبقى بعيداً من زوجته لفترة أطول من المتوقع.

وفي تعليقات لكارول على “سيناريوات” هروب كارلوس المختلفة من اليابان، خصوصا ذلك السيناريو الذي يقول إنه تم تهريبه في حقيبة لأداة موسيقية كبيرة، وصفت كارول العملية بأنها “محض خيال”، لكنها في المقابل لم تقدم أي تفاصيل أخرى عن هروب زوجها.

وكانت كارول قد لجأت إلى كافة السبل من أجل تأمين الإفراج عن زوجها، فناشدت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتوجهت إلى فرنسا في محاولة لإنقاذه، ثم شكت اليابان لزعماء مجموعة العشرين.

وبينما أشارت بعض وسائل الإعلام، إلى أن غصن جرى تهريبه في حاوية مخصصة لنقل الآلات الموسيقية بعد حفل موسيقي خاص بمنزله، أكدت زوجته كارول لدى التواصل معها من جانب “رويترز” إن “ذلك محض خيال”.

ورفضت كارول الإدلاء بأي تفاصيل عن كيفية هروب زوجها الذي يعتبر أحد أكبر رجال الصناعة. وترجح روايتا المصدرين “فرار غصن بموجب خطة جرى رسمها بعناية ولم يعلم بها سوى عدد قليل من الأشخاص”.

النهار