بعد اتهامه بخطفها.. تسوية بين إنجي خوري وآدم وهذه تفاصيلها

بعد اتهام إنجي خوري لآدم بخطفها في وقت سابق، وتوقيف الأخير بسبب ذلك، توصل الطرفان إلى تسوية قد تنهي الخلاف بينهما بشكل كامل.

وستتنازل إنجي عن حقها الشخصي في الدعوى المرفوعة من طرفها، رغم أنها صرحت قبل أسبوع بأنها لن تتنازل أبدا عن حقها ولن تسامحه.









ولكن خلال الأيام الأخيرة طرأت تغييرات كبيرة، إذ أظهرت إنجي ليونة في القضية مع الفنانة قمر، التي اتهمتها هي الأخرى بخطفها مع آدم، إضافة إلى الإفراج عن الأخير، وهو ما دفع إلى تكهنات بقرب حل القضية عبر تسوية.

ولا يتوقع أن تتحسن الأمور كثيرا خلال الأيام المقبلة بين إنجي وقمر، بسبب الخلافات التي تجددت بينهما مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المعلومات الجديدة في القضية تشير إلى أن المشاكل في طريقها للحل مع آدم.

وكانت إنجي خوري، ويعتقد بأن اسمها الحقيقي نجوى خليق الله، قد اتهمت آدم بخطفها، بتحريض من قمر، في منطقة صبرا اللبنانية. وبعد الشكوى، جرى حبس آدم وقمر، لكن السلطات أفرجت عنهما لاحقا.