البابا يعتذر لعصبيته تجاه امرأة أمسكت بذراعه بقوة

اعتذر البابا فرنسيس قبل صلاة التبشير الملائكي، بسبب عصبيته مساء أمس حيال امرأة آسيوية أمسكت بذراعه بقوة خلال ملاقته الحشد في ساحة القديس بطرس.

وقال الحبر الأعظم من شرفة تطل علة ساحة القديس بطرس “في كثير من الأحيان نفقد صبرنا. وهذا يحصل لي أيضا. وانا اعتذر على المثال السيء الذي صدر عني البارحة”.









وكان مقطع مصور يظهر البابا فرنسيس مساء الثلثاء مغتاظا بعدما أمسكت امرأة بذراعه بشدة خلال جولة له على مصلين في ساحة القديس بطرس في اليوم الأخير من العام 2019 مئات آلاف المرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

WATCH: In an abrupt gesture, a woman pulled Pope Francis toward her after grabbing his hand at St. Peter's Square. Visibly disgruntled, the pope swiftly wrenched his hand free https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/8VE0Fh1O2r — Reuters (@Reuters) January 1, 2020

فبعدما قبّل الكثير من الأطفال الذين احتشدوا أمام مغارة عيد الميلاد في ساحة القديس بطرس الشاسعة وعندما كان يهم بالابتعاد أمسكت امرأة آسيوية بذراع الحبر الاعظم ودفعته باتجاهها فكاد يسقط على الأرض.

وفي حين راحت المرأة تتفوه بكلام غير مسموع، بدت علامات الانزعاج والألم على البابا فرنسيس الذي تمكن من الإفلات من قبضة المرأة من خلال ضربها على ذراعها.

وواصل البابا البالغ 83 عاما والذي يعاني صعوبات في المشي جولته لكنه حافظ على مسافة معينة مع الحشود المتحمسة وقد زال التوتر عن معالم وجهه بعدما التقى أطفالا.