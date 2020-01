البابا يعتذر لعصبيته تجاه امرأة أمسكت بذراعه بقوة

اعتذر البابا فرنسيس قبل صلاة التبشير الملائكي، بسبب عصبيته مساء أمس حيال امرأة آسيوية أمسكت بذراعه بقوة خلال ملاقته الحشد في ساحة القديس بطرس.

وقال الحبر الأعظم من شرفة تطل علة ساحة القديس بطرس “في كثير من الأحيان نفقد صبرنا. وهذا يحصل لي أيضا. وانا اعتذر على المثال السيء الذي صدر عني البارحة”.

وكان مقطع مصور يظهر البابا فرنسيس مساء الثلثاء مغتاظا بعدما أمسكت امرأة بذراعه بشدة خلال جولة له على مصلين في ساحة القديس بطرس في اليوم الأخير من العام 2019 مئات آلاف المرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

WATCH: In an abrupt gesture, a woman pulled Pope Francis toward her after grabbing his hand at St. Peter's Square. Visibly disgruntled, the pope swiftly wrenched his hand free https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/8VE0Fh1O2r

— Reuters (@Reuters) January 1, 2020