الحريري في تغريدة عنيفة: الاقنعة سقطت واللعبة انكشفت… “خلصنا بقا”

غرّد الرئيس سعد الحريري عبر “تويتر” قائلاً: “فعلاً الاقنعة سقطت واللعبة انكشفت… في ناس عندن عمى ألوان بالسياسة ونظرهن مروكب على اللون الازرق… رافضين يفوتو عالحكومة من الباب وراكضين يفوتو من الشباك. مشاكلكن ما تحلوها على ضهر غيركن. خلصنا بقا”.

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط غرّد عبر حسابه على تويتر قائلا:









” بالاساس فان الأقنعة ساقطة واللعبة مكشوفة .ان تفاهم البوارج التركية والاتصالات بين البرتقالي والأزرق والذي خرّب البلاد يبدو يتجدد بصيغة أخرى مع لاعبين جدد في حكومة التكنوقراط الشكلية وهيمنة اللون الواحد.لكن احذر من احتقار الدروز وحصرهم بموقع وزارة البيئة بأمر من صهر السلطان”.