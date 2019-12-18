جريصاتي يرد على الحريري: عذراً دولة الرئيس!

ردّ وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال سليم #جريصاتي على كلام الرئيس سعد #الحريري عبر حسابه في “تويتر” بالقول: “عذراً دولة الرئيس لا يعود لك أن تصرّ على اجراء الاستشارات وعلى عدم تأجيلها مهما كانت الذريعة، ذلك أنّ هذا الاختصاص، بحسب الدستور، هو حصراً لرئيس الجمهورية، وأنت تشكو دوماً من تجاوز مزعوم لصلاحيات رئيس الحكومة”.

عذرا دولة الرئيس لا يعود لك ان تصر على اجراء الاستشارات وعلى عدم تأجيلها مهما كانت الذريعة، ذلك ان هذا الاختصاص، بحسب الدستور، هو حصرا لرئيس الجمهورية، وانت تشكو دوما من تجاوز مزعوم لصلاحيات رئيس الحكومة. S.J





— Salim Jreissati (@SalimJreissati) December 18, 2019