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جريصاتي يرد على الحريري: عذراً دولة الرئيس!

December 18, 2019

ردّ وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال سليم #جريصاتي على كلام الرئيس سعد #الحريري عبر حسابه في “تويتر” بالقول: “عذراً دولة الرئيس لا يعود لك أن تصرّ على اجراء الاستشارات وعلى عدم تأجيلها مهما كانت الذريعة، ذلك أنّ هذا الاختصاص، بحسب الدستور، هو حصراً لرئيس الجمهورية، وأنت تشكو دوماً من تجاوز مزعوم لصلاحيات رئيس الحكومة”.

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