//Put this in the section
شريط الأحداث

بولا يعقوبيان تكشف هذا السر عن ميريام فارس وتعتذر لها!

December 17, 2019

قررت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أن تتبرع بأجر حفلها الذي ستحييه ضمن فعاليات موسم الرياض للمحتاجين في بلادها.

ورغم تكتمها عن هذه الخطوة، إلا أن النائبة بولا يعقوبيان كشفت السر في تغريدة أطلقتها عبر حسابها الخاص على تويتر.




حيث كتبت:”ميريام فارس الرائعة تقدّم أرباح حفلتها إلى المحتاجين في وطنها”. وتابعت: “شكراً على عطائك وبتمنى ما تزعلي  لأنّي خبرت، حقّ الناس علينا بهالظرف الصعب ان نحاول مع نجومنا ان نحث كل مقتدر على المساعدة”.

وختمت: “مع نجوم لبنان فينا نساعد كلّ بيت بحاجة لدفا”.

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com