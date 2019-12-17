بولا يعقوبيان تكشف هذا السر عن ميريام فارس وتعتذر لها!

قررت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أن تتبرع بأجر حفلها الذي ستحييه ضمن فعاليات موسم الرياض للمحتاجين في بلادها.

ورغم تكتمها عن هذه الخطوة، إلا أن النائبة بولا يعقوبيان كشفت السر في تغريدة أطلقتها عبر حسابها الخاص على تويتر.









حيث كتبت:”ميريام فارس الرائعة تقدّم أرباح حفلتها إلى المحتاجين في وطنها”. وتابعت: “شكراً على عطائك وبتمنى ما تزعلي لأنّي خبرت، حقّ الناس علينا بهالظرف الصعب ان نحاول مع نجومنا ان نحث كل مقتدر على المساعدة”.

وختمت: “مع نجوم لبنان فينا نساعد كلّ بيت بحاجة لدفا”.