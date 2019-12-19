​ماريو عون: نحن سمعنا وفهمنا ما يريده الشعب

لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ماريو عون، الى أن “تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة، أتى نتيجة مسار طويل بدأ مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي كان الأكثر حظا لإعادة تكليفه، وبعد عرض عدة أسماء ثم حرقها وصلنا الى إسم سمير الخطيب الذي زار دار الإفتاء حيث تم إبلاغه أنهم يريدون الحريري، وبالتالي أصبح الحريري هو المرشح الوحيد وفرض نفسه على أنه ممثل الطائفة السنية”، مشيرا الى أن “دياب أكايديمي ورجل علم ليس محسوبا على أحد وليس لديه علاقات مع أحد، ويتجاوب مع مطالب الحراك”.
وأكد عون في حديث تلفزيوني “أننا سهلّنا في “التيار الوطني الحر” مهمّة تشكيل الحكومة ونحن سمعنا وفهمنا ما يريده الشعب”، مشيرا الى أن “لائحة اسماء قدمّها الدكتور فضلو خوري لاسماء اختصاصيين تضمنت اسم حسان دياب. وهو رجل لديه مستوى عال من الثقافة والعلم ولم يكن هناك شوائب على وزارته ويتجاوب مع مطالب الشعب الذي لا يريد أي أحد من الوجوه المعروفة”.