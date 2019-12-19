نبذة عن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب

في ما يلي نبذة عن رئيس الحكومة المكلف الدكتور حسان دياب : من مواليد بيروت 1 حزيران 1959. متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان.

دكتور في هندسه الكمبيوتر من جامعة باث في إنكلترا.التحق بالجامعة الاميركية في بيروت في العام 1985 وشغل منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الاقليمية لمدة 13 عاما.

عين وزيرا للتربية والتعليم العالي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2011.

لديه أكثر من 150 منشورا في مجلات ومؤتمرات التحكيم دوليا.









حصل على أكثر من 20 جائزة دراسية دولية وإقليمية. وقد شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004 -2006 في جامعة ظفار في عمان.وهو عضو مؤسس في الجمعية العربية لعلوم الكمبيوتر.