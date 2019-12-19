نجوى كرم بزيّ ماما نويل وتُوزّع الهدايا على الأطفال!

بعيداً عن نشاطاتها الفنية والمهنية، وكما جرت العادة في كلّ عام، تخصّص شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في شهر الميلاد أياماً عديدة تجول من خلالها على عدد من الجمعيات الخيرية التي تُعنى بالمسنين والايتام وذوي الارادة الصلبة لتعيش معهم المعنى الحقيقي للعيد وتزرع الفرحة قي القلوب البائسة .

وفي هذا العام، بدأت كرم جولتها من مسقط رأسها في زحلة والتي عنونتها بهاشتاغ ـ#ميلاد_السلام حيث زارت وعدد من اعضاء فرقتها الموسيقية و فريق عملها، جمعية “ايام الرجاء”. والتقت الفنانة نجوى كرم بأطفال الجمعية وهم من ذوي الإحتياجات الخاصة، الذين تفاعلوا مع اغنياتها ورقصوا وغنوا أغانيها. كما اختُتم اللقاء بتوزيع الهدايا على الاطفال، حيث ارتسمت البسمة والضحكة على وجوههم.









وتُعنى جمعية “ايام الرجاء” بالأطفال الذين يعانون من التخلف البسيط، او المعتدل وكذلك الشديد، اضافة الى الاطفال الذي يعانون من الصعوبات التعلمية وذوي الارادة الصلبة.

يذكر أن الفنانة نجوى كرم ستحيي ليلة رأس السنة بمشاركة الفنان وليد الشامي في مركز الحمراء العالمي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات.