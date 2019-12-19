الحريري: تفاجأت بموقف “القوات” ويجب ان نسمع كلمة الثورة.. أنا أول من رشّح نواف سلام

شدد الرئيس سعد الحريري على انه “يجب أن نكون دائماً متفائلين ونحن كسلطة فشلنا فهل قدّمنا كهرباء واتصالات؟ لم نقدّم شيئاً للأسف و”بدّي لبنان يرجع”.

واضاف الحريري في حديث للـmtv: “قمت بالتسوية لكي تعود المؤسسات ويسير البلد لكننا لم نلبِّ مطالب الناس وأنا سمعت مطالب الناس التي نزلت الى الشارع”.









وقال: “يجب أن نتقدّم والطريقة التي يمكننا الخروج فيها من الأزمة هي بحكومة أخصائيين وعلينا جميعاً بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي التكاتف والإستماع لكلمة الثورة لأنها علّمتني الكثير من الأمور”.

وأشار الى ان “كل مشكلة النفايات تقف على أي نوع تكنولوجيا علينا أن نعتمد وكذلك في الكهرباء “كل شي مسيّس”.

وقال الحريري: “سمعت صوت الناس منذ الدقيقة الأولى ولذلك أنا أول من رشّح نواف سلام ولكن تفاجأت بموقف “القوات” وأنا معتدل وسأستقبل حسّان دياب”.