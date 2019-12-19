رعد: المطلوب الاستيلاء على البلد ووضع اليد على الغاز والنفط

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد “أن المسألة ليست مسألة حكومة تتشكل أو حكومة فلان طبيعتها سياسية او تكنوقراط، بل المطلوب الاستيلاء على البلد ووضع اليد على الغاز والنفط، واشغال المقاومة ومن يؤرق الوجود الإسرائيلي ويقلقه واشغاله بالفوضى، ريثما تستقر الأوضاع في مكان ما من منطقتنا وريثما يقتنع نظام المنطقة بصفقة القرن وريثما ترتب معادلات التسوية الدولية بين الأطراف الدوليين ويأخذ كل طرف دولي حصته من الثروات في هذه المنطقة. المطلوب اشغال لبنان وإبقاء القلق قائم فيه ونحن نسعى الى اغلاق بوابة فتح هذا القلق.

وقال “لن يسمح للعدو الإسرائيلي ان ينتهك سيادتنا وان يشن حربا علينا دون ان يصبح مصير كيانه على المحك، نعم هذا العدو لن نسمح له ان يتطاول على سيادتنا في مياهنا الإقليمية، يأتي الأمريكي وغير الأمريكي يجتمع مجلس الامن يأخذون قرارات لا تتفق مع حدودنا السيادية، لن نسمح لأحد بأن يسلبنا غازنا الموجود في مياهنا الإقليمية ولو كان الاختلاف على 5 سم. وبكل اختصار الأمريكي يريد سلبنا 862 كيلم2 إرضاء لإسرائيل، علما بان كل المستندات والوثائق التي ترسم الحدود الدولية تقر بأن حدودنا معروفة ولا يمكن ان يكون فيها خطأ”.







