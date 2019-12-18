جامعة بيروت العربية أول مركز لبناني مرجعي لجمعية القلب الأميركية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

أعلنت جامعة بيروت العربية، في بيان اليوم، ان مركز BAULS (Beirut Arab University Life Support) اعتمد كأول مركز لبناني مرجعي لجمعية القلب الأميركية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، خلال المؤتمر السنوي الذي أقيم في دبي في 9 كانون الأول الحالي.

وأشارت الى ان المركز سيعمل في المرحلة المقبلة على تقديم الخدمات المتطورة التالية:

1. استحداث وإعادة تأهيل المراكز.

2. الاشراف على جودة التدريب.

3. زيادة دورات تدريبية متخصصة لتمكين المدربين والمشرفين والمنسقين.









وكان المركز التابع لكلية العلوم الصحية قد حصل عام 2017 على اعتماد من جمعية القلب الأميركية (American Heart Association) وهو منذ ذلك الوقت يعتبر مطابقا لأعلى المواصفات العالمية للبرامج التدريبية للأفراد العاملين في المجال الصحي مثل الأطباء والممرضين المطلوبة وفقا للإجراءات الطبية والقانونية من قبل نقاباتهم والمستشفيات اللبنانية لعملهم.

وأوضحت الجامعة ان الاعتماد أتاح توسيع عمل المركز وإجراء دورات من خلال مدربين معتمدين تحت اشراف مختصين اقليميين للحفاظ على أعلى مستويات الجودة في خمس مواقع تدريب منتشرة على الأراضي اللبنانية وهي مستشفى هيكل- طرابلس، ومستشفى اليوسف في عكار، وجامعة المقاصد، ومركز التدريب الطبي المستمر-البقاع ، ومركز BAULS في فرع الجامعة- طرابلس.