مصادر قضائية تعليقاً على قضية غصن: لبنان لا يسلم أي مطلوب لبناني من الخارج

علّقت مصادر مصادر قانونية مطلعة على قضية كارلوس وقدومه الى لبنان جازمة ان لبنان لا يسلم أي مطلوب لبناني من الخارج على أراضيه ويحاكمه على أراضيه. واشارت الى ان غصن غير مطلوب بموجب اي مذكرة دولية كما لم يتلق لبنان أي طلب ياباني في خصوصه حتى الساعة وغير مطلوب في لبنان .

وكان الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، اللبناني الأصل، أكد أنه موجود في لبنان بعدما غادر اليابان حيث يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية.









وقال غصن في بيان “أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب”.

وأضاف: “لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءاً من الأسبوع المقبل”.