جريصاتي: كارلوس غصن دخل لبنان بصورة شرعية

علّق الوزير سليم جريصاتي لـ”النهار” على عودة كارلوس غصن إلى لبنان بالقول: “لا معلومات لدي عن ملابسات ترك السيد كارلوس غصن في اليابان. وكل ما توافر لنا أنه دخل لبنان بطريقة شرعية عبر مطار رفيق الحريري بواسطة جواز سفره الفرنسي وهويته اللبنانية، وهو في صدد عقد مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة”.

وأضاف انه في آخر اجتماع له مع نائب وزير الخارجية الياباني قدمت ملفاً إلى السلطات اليابانية بأنه يجب أن يتم تسليم غصن إلى لبنان شرعاً لتجري محاكمته في لبنان عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها لبنان.









واعتبر جريصاتي انه ما دام لم يصدر أي كلام عن الجانب الياباني ولم تعرف ملابسات مغادرته طوكيو لا يمكن للبنان ان يتخذ أي موقف على الاطلاق. ثم ان غصن هو مواطن لبناني دخل بطريقة شرعية الى لبنان .

وجزمت مصادر قانونية مطلعة ان لبنان لا يسلم أي مطلوب لبناني من الخارج على أراضيه ويحاكمه على أراضيه. واشارت الى ان غصن غير مطلوب بموجب اي مذكرة دولية كما لم يتلق لبنان أي طلب ياباني في خصوصه حتى الساعة وغير مطلوب في لبنان .

ويشار الى ان غصن لوحق في دعوى مدنية في بيروت من شركة نيسان اثر توقيفه في اليابان، علما ان الدعاوى المدنية لا تنص على التوقيف في لبنان.

وكان وزير العدل ألبرت سرحان قد ذكر لـ”النهار” ليل أمس أنه لا علم له بما جرى تداوله عن وجود غصن في لبنان.