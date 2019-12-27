بالصورة.. رامي عياش يغسل قدمي والده!

نشرت المصممة داليدا عياش، زوجة النجم رامي عياش، صورة له وهو يغسل رجليّ والده،الصورة المعبرة التي نشرتها داليدا أرفقتها بتعليق: “حبيبي انت فرجيت الناس حقيقتي واللي هي عاديّة جداً متلي متل اي ست بيت بتطبخ وبتهتم بجوزها وولادها. بس رح اسمح لنفسي فرجيك انت عحقيقتك وقول لكل العالم قديش فخورة فيك بحُبك لكلّ اللي حواليك واهتمامك اللي ما بينقطع مهما علي شأنك واشتهرت يا زينة الرجال.. بحبك”.

حبيبي انت فرجيت الناس حقيقتي واللي هي عادية جدا متلي متل اي ست بيت بتطبخ وبتهتم بجوزا وولادا . بس رح اسمح لنفسي فرجيك انت عحقيقتك وقول لكل العالم قديش فخورة فيك بحُبك لكل اللي حواليك واهتمامك اللي ما بينقطع مهما علي شأنك واشتهرت . يا زينة الرجال..بحبك. @RamyAyach https://t.co/jQAOSRk8ga pic.twitter.com/16mRWtCFpd





— DALIDA AYACH (@DalidaAyach) December 24, 2019