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بالصورة.. رامي عياش يغسل قدمي والده!

December 27, 2019

نشرت المصممة داليدا عياش، زوجة النجم رامي عياش، صورة له وهو يغسل رجليّ والده،الصورة المعبرة التي نشرتها داليدا أرفقتها بتعليق: “حبيبي انت فرجيت الناس حقيقتي واللي هي عاديّة جداً متلي متل اي ست بيت بتطبخ وبتهتم بجوزها وولادها. بس رح اسمح لنفسي فرجيك انت عحقيقتك وقول لكل العالم قديش فخورة فيك بحُبك لكلّ اللي حواليك واهتمامك اللي ما بينقطع مهما علي شأنك واشتهرت يا زينة الرجال.. بحبك”.

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