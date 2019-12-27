الشاعر حبيب يونس يهاجم ديما صادق بتغريدة تتضمن ايحاءات جنسية.. والاخيرة ترد: هذه اخلاقك.. رجولتك مكبوتة!

في تغريدة مستفزّة، كتب الشاعر حبيب يونس المقرب من الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر مهاجماً ديما صادق من دون أن يسميها :”ل “الإعلامية”، أيًّا تكن، من اللي نازلين پوستات رد ع الرئيس عون وع “الصهر”، وبتخايلن واقفين ع شي حيط وعم يصرحو او يعملو ڤيديوات وتويتات. الرئيس عون ع رغم كل شي قال: بحبكن كلكن. أما بخصوص الصهر، فتوقّو إنتو وعم تحكو يجي الضهر… ع الحيط. طارشينو جديد”.

ترددت كثيرًا.ولكنني سأنشرها.لم أتكلم سوى في السياسة.هكذا جاء الرد.هذا كل ما يفكرون به عندما يتعلق الأمر بالمرأة.هذا هوسهم.هذه اخلاقهم.عجزوا ان يحاججوا بالسياسة.لا عجب فهم مكبوتين.حريتهم مكبوتة.افكارهم مكبوتة.حس النقد لديهم مكبوت.فلا عجب اذا ان تكون"رجولتهم" مكبوتة بهذا الشكل. pic.twitter.com/tU7hergwso





— Dima (@DimaSadek) December 27, 2019

الردّ على يونس أتى عنيفا من الاعلامية ديما صادق التي أعادت نشر التغريدة وكتبت عبر تويتر:” ترددت كثيرًا.ولكنني سأنشرها.لم أتكلم سوى في السياسة.هكذا جاء الرد.هذا كل ما يفكّرون به عندما يتعلق الأمر بالمرأة.هذا هوسهم.هذه اخلاقهم.عجزوا ان يحاججوا بالسياسة.لا عجب فهم مكبوتين.حريتهم مكبوتة.افكارهم مكبوتة.حس النقد لديهم مكبوت.فلا عجب اذا ان تكون “رجولتهم” مكبوتة بهذا الشكل”.