حزب الله في بكركي: عملنا جاهدين لكي يكون سعد الحريري رئيساً للوزراء لكنه هو الذي انسحب

زار وفد من حزب الله الصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مهنئاً بعيدي الميلاد ورأس السنة.

وبعد اللقاء قال مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في الحزب الشيخ محمد عمرو: “نحن بحاجة الى حكومة من نظيفي الكف وان يكون لبنان مستقلاً وان تحافظ هذه الحكومة على كل حبة تراب وحبة ماء ولذلك نحن نؤيد الحكومة القادمة بانها ستضم كفاءات علمية وادارية وسياسية وان تؤدي بهذا الوطن الى خلاصه وانقاذ الاقتصاد اللبناني”.









وتابع: “لم نقدم حتى الآن اي اسم وننتظر ان يتصل بنا الرئيس المكلف والوقت لا يزال مبكراً لطرح الاسماء”، مضيفاً :”مطمئنون انه سيكون هناك تأليف حكومة سريعاً ولكن ليس متسرعا وستكون الحكومة تخدم كل لبنان وستنقذ الوضع الاقتصادي “.

وفي رده على سؤال قال عمرو: “عملنا جاهدين لكي يكون الرئيس سعد الحريري رئيساً للوزراء لكنه هو الذي انسحب و عندما قدمت له الاسماء هو من قال ان الاستاذ حسان دياب كفوء ونظيف الكف “، واضاف: “لا بد أن تكون الحكومة ذات اختصاص وأن يؤيدها مجلس النواب وأن تستطيع أن تقوم بعملها ضمن شبكة التعقيدات الاقليمية والدولية”.