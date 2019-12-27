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دياب في بعبدا.. “وقت التأليف لا يزال في بدايته”

December 27, 2019

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا الرئيس المكلّف تأليف الحكومة حسان دياب.

وقال مصادر مطلعة لـ”الجديد” “بما أنّ اللقاء دام بين الرئيس المكلف والرئيس عون ساعتين فيعني هذا أنّ دياب دخل مع عون بالتفاصيل في الحقائب والأسماء”.




وأضافت المصادر أنّ “وقت التأليف لا يزال في بدايته والبحث مستمر حول الأسماء والحقائب”.

وذكر موقع رئاسة الجمهورية على “تويتر” إنّ الرئيس عون استقبل رئيس الحكومة المكلف الدكتور حسان دياب الذي أطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بعملية تأليف الحكومة، وغادر الرئيس دياب بعدها من دون الإدلاء بأي تصريح”.

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