سلامة: سعر الدولار سيبقى مستقراً في المصارف

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ”النهار” أن “سعر الدولار سيبقى مستقراً في المصارف ولا يمكن لمصرف لبنان التحكم بسعره لدى الصرافين”.

وكانت مصادر مصرف لبنان أكدت أنّ كلام “الحاكم بعد لقائه بلجنة المال والموازنة لا يعني إطلاقاً أيّ تغيير في سعر صرف الليرة الرسمي والمحدد عند 1507.50، وإنّما جاء رداً على سؤال حول سعر الصرف لدى الصرافين تحديداً”.









وكان #سلامة، أعلن بعد اجتماع استثنائي في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، أنّه سيتّخذ “كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية الى سويسرا وإذا حصلت فعلاً”، وقال: “علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويلات خرجت من لبنان فعلاً، وإن ثبتت سنتّخذ التدابير اللازمة”.

وأضاف: “نعالج الأزمة تدريجيّاً”، معتبراً أنّ “لا أحد يعرف إلى أي حد يمكن أن يصل سعر صرف الدولار”