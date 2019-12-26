فضل الله يكشف حجم أموال المصارف الموجودة خارج لبنان

اعتبر النائب حسن فضل الله “ان أزمة السيولة في لبنان مرتبطة بالغلاء الفاحش الناجم عن ارتفاع سعر صرف الليرة وبأموال المودعين”، مشيرا الى ان “نحو 11 مليار دولار من أموال المصارف موجودة في الخارج”.

وقال فضل الله خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بعد اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية: “ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يملك معطيات حول التحاويل الخارجية، وان هيئة التحقيق يفترض أن تبدأ بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بهذه التحويلات”.









وتابع: “حصلنا على التزام من حاكم مصرف لبنان أن هيئة التحقيق ستقوم بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات للخارج، وإذا كانت غير شرعية سيتم استعادتها”.

واضاف: ” هناك مطلب واحد أريد ان ألاحقه هو كيف يمكن ان نوفر سيولة بالعملة الصعبة للبنان… “.