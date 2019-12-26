مستشار محمد بن زايد يؤكد رفض دعم لبنان: الرؤساء اصبحوا في جيب حزب الله.. اذهبوا إلى طهران فابواب الخليج مغلقة

أكد المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي الأكاديمي الإماراتي “عبدالخالق عبدالله” أن دول الخليج لن تقدم أي دعم مالي للبنان بسبب سيطرة “حزب الله” على الواقع السياسي بالبلاد.

وقال “عبدالله”، في تغريدة على “تويتر”: “رئيس لبنان المسيحي ورئيس برلمانه الشيعي والآن رئيس وزراؤه السني جميعهم أصبحوا في جيب حزب إيران في لبنان وبالتالي بجيب إيران فبأي حق سيأتون لطلب المساعدة من دول الخليج العربي لإنقاذ لبنان الذي يعاني من الإفلاس”.









وأضاف الأكاديمي الإماراتي، المعروف بقربه من ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”: “اذهبوا إلى طهران فابواب ونوافذ العواصم الخليجية مغلقة حتى إشعار آخر”.