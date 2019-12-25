نجوى كرم مستاءة من الإضطهاد الديني في الصين: “غير مقبول إنسانياً!!”

إستنكرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، الجرائم الإنسانية التي تحدث في الصين بحق الأبرياء من المسلمين.

وعبّرت نجوى عن إستيائها، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر قائلة: “اللي عم يصير بالصين غير مقبول إنسانياً، لأنّو المفهوم لـ الله الواحد هو عبادته بالقلب وبالروح”.









يُذكر أنّ حملة عالمية واسعة قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، تنديداً بالجرائم التي ترتكبها الصين بحق الأقليات المسلمة في إقليم الإيغور